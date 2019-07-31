إحالة أطباء وعاملين بمستشفى بني سويف الجامعي للتحقيق.. صور

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إحالة ثلاثة أطباء ورئيسة تمريض الطوارئ ومدير أمن المستشفى الجامعي للتحقيق على خلفية الإهمال والتقصير في العمل.





كما قرر رئيس الجامعة إغلاق الكافتيريا لعدم تواجد شهادة صحية للعاملين بها .





جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة مساء الثلاثاء لمتابعة المستشفى الجامعي، للوقوف على حالة الانضباط بالمستشفى في الفترة المسائية ولمتابعة نوعية الخدمة التي تقدم للمرضي.





حيث اطمأن على المرضى في كافة أقسام المستشفى والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الإدارية. ووجه بضرورة حسن معاملة المرضي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتخفيف عنهم. وأجرى عدة حوارات مع المرضى ليطمئن منهم على مستوى الخدمة المقدمة. ورافقه في الزيارة د. شريف عبد المنعم مدير المستشفى.





كما شدد رئيس الجامعة على الالتزام بنظافة العيادات الخارجية وقسم الاستقبال. مؤكدًا لا يمكن التغاضي عن أي خطأ وسيتم محاسبة المقصرين.



