كيف رأى البرلمان والأحزاب اليوم الأول لمؤتمر الشباب في نسخته السابعة.. متحدث النواب يشيد بتفاعل الرئيس مع شباب محاكاة الحكومة.. الوفد: يعكس رؤية السيسي نحو الطبقات الأكثر احتياجاً

متحدث البرلمان يشيد بتفاعل السيسي مع شباب جلسة محاكاة الحكومة

سولاف درويش تشيد بمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية

الوفد: برنامج مؤتمر الشباب يعكس رؤية الرئيس في رعاية الفقراء

اقتصادية الحركة الوطنية: مؤتمر الشباب منصة واسعة لعرض نتائج الإصلاح الاقتصادى





انطلقت، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، في نسخته السابعة، والتي دارت خلالها جلسة محاكاة الدولة المصرية، واستمع الرئيس السيسي فيها لمجموعة من الشباب، الذي يحاكون ف تجربتهم الحكومة، هذا الأمر إلى جانب تصريحات الرئيس حاوت على إشادة نواب البرلمان والأحزاب.





في البداية، وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على حديثه الواضح والصريح خلال مشاركته فى جلسة محاكاة الحكومة، بالمؤتمر الوطنى السابع للشباب والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه مع تأكيد الرئيس السيسى على "إننا لم نعط فرصة جيدة لحكومة المحاكاة كى تتحدث عما تريد، ويجب إعطاؤهم الفرصة كى يتحدثوا عن أنفسهم بشكل جيد"، موضحًا أن الطرح يجب أن يكون للمجتمع وليس للموجودين بالقاعة فقط أو لفئة محددة".





وأشاد "حسب الله " فى بيان له بتأكيد الرئيس خلال جلسة المحاكاة، أن أى حكومة عندما تتعامل مع القضايا لابد ان تضع فى الاعتبار رد الفعل من المجتمع، و إلا سيكون الإجراء غير عملي أو مهني، متابعًا: "لو عملت إجراءات قاسية الناس هتواجهها برد فعل" وأنه فى كل مرة يجد فيها الفرصة للحديث للشعب المصرى يفعل ذلك، معلقا على مجموعة من اللقطات الكوميكس التى أذاعتها حكومة المحاكاة: "لازم ناخد بالنا إن من قام بنشر الـ"كوميكس"، لكى يسخر من الحالة والظروف، هو أيضا يتحمل هذه الظروف، والحكومة لابد أن تقدر رد الفعل، ولكن أحيانا تقدير رد الفعل من الممكن أن يدفع لعدم الإصلاح"، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يجعلنا رد الفعل غير المنضبط نخسر حتى النتائج".





وأعلن الدكتور صلاح حسب الله تأييده التام والمطلق لتأكيد الرئيس السيسى على أن الأجهزة الأمنية دائما فى صف الرأى العام، وتؤكد على أن أى إجراءات يجب أخذ إجراء مقابل له لكى يخفف من التبعات، قائلا:"احنا فى 2012 و2013 كنا نجابه فى كل شتاء نقص البوتاجاز لأن النوة التى تأتى فى الشتاء تغلق الموانئ، والاحتياطى الموجود من الغاز لا يكفى الطلب حتى عادت الأمور لنصابها الصحيح حاليا" وإن الدولة تدرس العديد من التوصيات، وكلما ارتفعت قدرة الدولة على التنبؤ بالأحداث وتأثيرها تزداد وترتقى ولا يكون لأى أزمة تأثير كبير على الدولة وأن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات فى الأشهر الماضية فى حل مشكلة الوقود خاصة أن عدد السيارات التى تسير يوميا فى القاهرة أكثر من 10 ملايين سيارة ولابد من توفير الوقود بمحطات البنزين.





وأشاد بتصريحات الرئيس السيسى التي أكدت أن لجنة الأزمات بالدولة تتعامل مع أى أزمة وحلها، متابعًا: "ولو الدولة مش واخده بالها يبقى ده خلل جسيم، على سبيل المثال تكلمنا على خطة الدولة لرفع معدلات الاستفادة من المياه المتواجدة فى مصر، تم عمل خطة خلال السنتين الماضيتين تضمنت محطات المعالجة وإعادة استخدامها لزيادة حجم الاستفادة منها ومعالجتها معالجة ثلاثية متطورة، لافتًا إلى أن الأرقام التى خصصت للمشروعات الطوارئ كبيرة.





وقال الدكتور حسب الله ان تأكيد الرئيس بالنص : "أى توصية يتم طرحها لابد من أن تتحول إلى سياسات لتنفيذها، مثال، من الممكن تخصيص 10 % من الأراضى لصالح المناطق الصناعية، ولكن لابد من وضع التوصية بحيث تجيب عن التساؤل يا ترى هل طرح الأراضى الصناعية للناس كفاية؟ هذا الكلام كان فى الفترة القديمة ولكن اليوم نتحدث عن توصية فى مؤتمر الشباب الماضى مصانع للصناعات المتوسطة، عشان ننفذ مثل هذه التوصية تم تنفيذ 5400 مصنع سيكلف الدولة 10 مليارات جنيه غير ثمن الارض ومرافقها وأن مؤتمرات الشباب عندما تقام بسبب وضع أسس مبنية على المنطق والعلم والمهنية، بناء حقيقيا ليس به أى مزايدات، فى كل القضايا تخص الرأى العام أمر شديد الأهمية و هذا يجعل التأخير لمدة 40 عاما الدولة لم تقدر على عمل إصلاح اقتصادى حقيقى تحسبا لرد الفعل".





وأكد حسب الله ان هذه القضايا التى طرحها الرئيس السيسى بكل صراحة ووضوح وشفافية كانت تعيشها الدولة المصرية، مؤكدا ان حضور ومشاركة الرئيس السيسى فى مؤتمرات الشباب جعلت هناك التزاما حقيقيا من الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الحكومة مشيدا بتفاعل الرئيس السيسى مع شباب جلسة المحاكاة الذى اكد انه على وعى وإدراك كاملين بجميع القضايا التى تهم الدولة المصرية.





في السياق ذاته، شاركت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بمؤتمر الشباب السابع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة.





وأشادت "درويش" -فى بيان لها- بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الأفضل الذي يعتمد عليه في علاج الأزمات وتقويم المفاهيم الخاطئة، والتواصل مع الشباب، مشيرة إلى أن أهمية التجانس الذي يحدث بين الشباب والدولة من خلال جلسات نموذج محاكاة الدولة المصرية.





وأثنت النائبة، على اللفتة الإنسانية والأبوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالصعود على المسرح لتحية هديل ماجد، مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تغلبت على ضعف بصرها والعجز الطفيف الذي أصاب قدمها، بالإرادة والتحدي.





وأوضحت "درويش"، بأن اختيار العاصمة الإدارية، لمؤتمر الشباب السابع، فرصة كبيرة لشباب مصر الواعد ليتعرف على حجم البناء والتنمية الشاملة التي حققتها الدولة لصالح الأجيال المقبلة، كما أنه فرصة حقيقية أيضا لجميع الشباب الأفارقة المشاركين فى المؤتمر لمعرفة حجم الإنجازات التى حققت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية.





من جانبه، أكد حمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية وهو يعمل على تمكين الشباب والسماع لهم من خلال المؤتمرات المتتالية التي يرعاها ويهدف من خلالها إلى سماع رؤية الشباب وتدريبهم على القيادة.





وأضاف "بكر" فى بيان صحفى له أن المؤتمرات التي يتم تنظيمها يشارك فيها مختلف الشباب سواء المستقلين أو الأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.





كما قال الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن المؤتمر الوطنى السابع للشباب هو منصة واسعة لعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت مصر بتنفيذه عبر اتخاذ العديد من الإجراءات لتصحيح المسار الاقتصادى.



