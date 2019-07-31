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فن

مصطفي سالم ينضم لـ نصيبي وقسمتك 3

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:14 ص
الفنان الشاب مصطفي
الفنان الشاب مصطفي سالم
نورا نبيل
انضم الفنان الشاب مصطفي سالم الي فريق عمل مسلسل " نصيبي وقسمتك 3" حيث يشارك في القصة الثانية منه والتي تحمل اسم " اتفضل في الصالون".

يجسد سالم خلال العمل شخصية جديدة ومختلفة تدعي" عامر" وهي صديق الفنان فراس سعيد، ويبدا تصوير اول مشاهدة السبت المقبل بمنطقة الشيخ زايد مع اسرة العمل والمخرج مصطفي فكري.

ويشارك في قصة " اتفضل في الصالون" ضمن احداث مسلسل " نصيبي وقسمتك3" كل من الفنانة هنا شيحة وفراس سعيد و ونانسى صلاح وأحمد رفعت ونورا حبيب، ومن تاليف عمرو محمود ياسين.

يذكر ان مصطفي سالم شارك في مسلسل" ابو عمر المصري" مع احمد عز وانتهي مؤخرا من تصوير مشاهده في مسلسل" مملكة ابليس" مع المخرج احمد خالد موسي.

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