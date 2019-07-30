خبير: يجب أن نستهدف الأوروبيين لتنشيط التصدير العقاري

قال الدكتور أحمد حسن مطور عقارى، إن على الدولة أن تتوجه للسائح الأوروبي فى حالة رغبتها فى تفعيل نشاط التصدير العقارى بشكل أفضل وتوليه اهتماما أكثر من المتاح حاليا.



وأضاف حسن لــــ"صدى البلد"، أن السائح الأوروبي يحتاج لنوعية معينة من الخدمات لو تم توفيرها سيقبل على شراء او تأجير عقار فى مصر بمنتهى السهولة، وسيحقق انتعاشة لسوق السياحة وسوق العقارات فى نفس الوقت، نظرا للقيمة الكبيرة للعملات الأوروبية مقابل الجنيه.



وتابع، أن السائح الأوروبي يريد خدمات متكاملة طبية وعلاجية ومحلات تجارية ونواد رياضية فى موقع معيشته وطرق سهلة وسريعة وهو ما تنفذه الدولة حاليا. مشيرا إلى أن سياحة التقاعد يمكن أن تدر لمصر دخلا كبيرا بالعملة الصعبة لو توجهنا للعميل المناسب، وهى تحظى بنجاح معقول حاليا فى منطقة البحر الأحمر وخاصة مرسي علم والجونة، ويعد موقع الساحل الشمالى الأمثل لتنفيذ مشروعات تناسب الذوق الأوروبي وسيفضلها الراغبون فى التملك لأن المناخ جيد فى منطقة الساحل الشمالى طوال العام وسعر العقار فى مصر تنافسي جدا لا يقارن بأى من دول المنطقة.



وأشاد حسن بالخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذا الصدد الفترة الماضية ومن بينها تسهيل منح الإقامة لمن يمتلك عقارا تتجاوز قيمته 100 ألف دولار، ويجب أن يتم دعم هذه التيسيرات بسهولة استصدار الإقامة وإنهاء أى اجراءات مطلوبة فى أسرع وقت وبأقل مجهود، ويجب تيسير التعامل عبر المؤسسات وليس الأفراد لأن نمط تعامل الأوروبيين يفضل قيام وسيط بشراء وحدة سكنية سواء كان مكتب عقارات أو محاميا بدلا من الشراء مباشرة.