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شاهد .. فيلم بطل كل يوم بالمؤتمر الوطني الدوري السابع للشباب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:46 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة عرض فيلم بطل كل يوم.

وتدور قصة الفيلم حول: "البطولة مش أمر سهل، البطولة محتاجة جُهد ومثابرة وإنك تخليك قوي، البطولة اللي بتخيلك تحقق كل اللي نفسك فيه، وتتحدى نفسك، وتكون إنسان حقيقي فاعل وسط مجتمعك وانت في رحلتك بتقابل كل يوم ملايين الناس، جايز جدًا تشوفهم ناس عادية، لكن انت وهما بمجهودكم أبطال، خليك بطل كل يوم".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح فعاليات المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

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