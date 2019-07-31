أبناء الحركة الوطنية من مؤتمر الشباب: مصر بقت حاجة تانية

أكد محمد عزمي الأمين العام المساعد وأمين شباب الحركة الوطنية المصرية، أن مؤتمر الشباب في نسخته السابعة بمثابة أستعراض لقوة الدولة المصرية وأستعادة لمكانتها علي كافة الأصعدة المحلية والدولية، موضحا أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حازت علي إعجاب وتقدير كل الحضور كونها جاءت كاشفة لحجم ما تحقق ويتحقق علي الارض من إصلاحات غيرت شكل مصر وجعلتها في مكانه رفيعة.



واضاف "عزمي"، أن الرئيس بعث أيضًا برسالة حب وعرفان بالجميل للشعب المصري نظرًا لتحملة فاتورة الإصلاح مما جعل الدولة تتغير وتقف في منطقة اخري من حيث النمو والازدهار المنتظر.



وقال الامين العام والمساعد، أن مؤتمر الشباب في نسخته السابعة هو أستمرار لمؤتمرات التواصل مع الشباب، خاصة وأنه يتميز هذه المرة بمقر إقامته في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد أحد أهم إنجازات الدولة خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن الشباب يشارك نموذج محاكاة الدولة المصرية، حيث يتم عمل نموذج للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فضلا أنه يتناول مبادرة حياة كريمة والدور التي قامت به الدولة في تخفيف الأعباء علي المواطن.



وتابع أمين الشباب بحزب الحركة الوطنية، أن جلسة اسأل الرئيس التي تنظم ضمن فعاليات المؤتمر فرصة للإجابة عن أسئلة تهم الشباب وتهم المجتمع.



وشدد الدكتور أحمد نشأت الأمين المساعد لامانة شباب الجمهورية بحزب الحركة الوطنية المصرية، إن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطنى للشباب كلمة جامعة مانعه منحتنا مزيد من الثقة والإيمان باننا نسير علي الطريق الصحيح وأن مصر تسير بخطي ثابتة كي تكون دولة عظمي ونمر اقتصادي، كما أن الكلمة أكدت ايضًا على أهمية الشباب ودورهم في المجتمع حيث أن الرئيس تطرق إلى تحمل المواطن نتائج التنمية والإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه المؤتمرات دائمًا ما تكشف عن مدى تلاحم هذا الشعب وتقارب رئيس الجمهورية من كافة أطياف المجتمع مضيفًا انه علي البرلمان متابعة هذا المؤتمر باهتمام وما هي التوصيات التي ستصدر عنه في الجلسة الأخير.