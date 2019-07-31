بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بينهم طفل وامرأتان في حادث على طريق بورسعيد الإسماعيلية

شهد طريق بورسعيد الاسماعيلية محور 30 يونيو الجديد حادث تصادم بين سيارتين ملاكى أسفر عن إصابة 6 اشخاص بينهم طفل وامرأتان





وتوجهت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث لإخلاء الموقع من المصابين.





واستقبل مستشفى السلام جميع المصابين وبدأ الفريق الطبى المكون من الجراحة والعظام والعناية المركزة بمشاركة فريق التمريض بفرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية الاولية اللازمة.





وبالفحص المبدئى تبين ان جميع الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم وكدمات وسحجات شديدة وكسور من ضمنهم حالة واحدة لمصابة تعانى نزيفا داخليا بالبطن.





وبالفحص تبين ان المصابين منى محمود جاد ٤٠ سنة خلع بالكتف الأيمن وإنجى ابراهيم عبد المنعم ٢٣ سنة اشتباه مابعد الارتجاج، بالاضافة إلى محمود رأفت النجار ، شهرين كدمات وسحاجات وجروح متفرقة بانحاء الجسم وابراهيم عبد المنعم ٦٠ سنة خلع بالكتف الايمن واشتباه مابعد الارتجاج.



