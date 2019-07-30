ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان.. إشادة بتفاعل السيسى مع شباب جلسة محاكاة الحكومة.. والنواب يوضح موقفه من إصدار قانون لمنع الدروس الخصوصية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:49 م
الرئيس السيسي من
الرئيس السيسي من المؤتمر الوطني للشباب
عبد الرحمن سرحان

ترشيحاتنا

بعد استبعاده من الخطابة.. عبدالله رشدي يعود لعمله فى الأوقاف بأمر القضاء

الرئيس السيسي: الناس مش فقيرة زي ما الشعب فاهم

بعد ذبح روسية عارية داخل منزلها.. نهايات مأساوية لـ 4 عارضات أزياء حول العالم

شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد

الرئيس السيسي: رفع أسعار المواد البترولية جاء بعد دراسة مكثفة من قبل الدولة

سيد عبد الحفيظ يعلن إعارة عمرو جمال إلى الصفاقسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد

شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد