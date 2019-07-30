أخبار البرلمان.. إشادة بتفاعل السيسى مع شباب جلسة محاكاة الحكومة.. والنواب يوضح موقفه من إصدار قانون لمنع الدروس الخصوصية

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّاءه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الثلاثاء 30 يوليو.
متحدث البرلمان يشيد بتفاعل السيسي مع شباب جلسة محاكاة الحكومة
تستنفد 37% من ميزانية الأسرة.. برلماني يطالب بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية
بعد استنزافها 37% من موارد الأسرة.. هل يصدر البرلمان قانونا لمنع الدروس الخصوصية؟.. نائب يجيب
الإدريسي يطالب بمخاطبة الأجانب للاستمرار في عملية التسويق العقارى
نائب يوضح موعد إصدار قانون الإيجار القديم من البرلمان
حبل المشنقة ينتظر رقاب تجار الكيف.. عقوبات مشددة فى قانون المخدرات.. تعرف عليها
يجدد كل 3 سنوات.. مقترح برلماني بشأن الحد الأدنى للأجور
سولاف درويش تشيد بمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية
بناء كوادر..كريم مصيلحي: تواصل الرئيس مع الشباب أمر لم يحدث من قبل
متحدث البرلمان يشيد بتفاعل السيسي مع شباب جلسة محاكاة الحكومة
تستنفد 37% من ميزانية الأسرة.. برلماني يطالب بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية
بعد استنزافها 37% من موارد الأسرة.. هل يصدر البرلمان قانونا لمنع الدروس الخصوصية؟.. نائب يجيب
الإدريسي يطالب بمخاطبة الأجانب للاستمرار في عملية التسويق العقارى
نائب يوضح موعد إصدار قانون الإيجار القديم من البرلمان
حبل المشنقة ينتظر رقاب تجار الكيف.. عقوبات مشددة فى قانون المخدرات.. تعرف عليها
يجدد كل 3 سنوات.. مقترح برلماني بشأن الحد الأدنى للأجور
سولاف درويش تشيد بمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية
بناء كوادر..كريم مصيلحي: تواصل الرئيس مع الشباب أمر لم يحدث من قبل