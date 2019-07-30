أخبار البرلمان.. إشادة بتفاعل السيسى مع شباب جلسة محاكاة الحكومة.. والنواب يوضح موقفه من إصدار قانون لمنع الدروس الخصوصية

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّاءه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الثلاثاء 30 يوليو.