بمشاركة 20 جامعة أفريقية و٢٥ مصرية.. أسوان تستعد لاستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية أكتوبر القادم.. صور

جامعة أسوان تستضيف الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية أكتوبر القادم

مشاركة 20 جامعة أفريقية مختلفة بالفعاليات

تطوير المسرح المغطى فى جامعة أسوان

استعدادات مكثفة ومتواصلة تقوم بها جامعة أسوان على قدم وساق لاستقبال واستضافة فعاليات الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية، والذى تحتضنه الجامعة خلال الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر القادم، وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقى لعام 2019.أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة ترفع حاليًا شعار "لا صوت يعلو على صوت الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية"، الذى تشارك فيه 20 جامعة أفريقية مختلفة، بالإضافة إلى وفود طلابية من 25 جامعة مصرية بإجمالى 500 طالب وطالبة.وأوضح رئيس جامعة أسوان أن العمل يجرى على قدم وساق لاستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية، والذى يضم وفودا لهذه الجامعات بواقع 40 ممثلًا لكل وفد، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.وقال رئيس جامعة أسوان إنه جار تطوير المسرح المغطى فى الجامعة من خلال تأهيل أرضية المسرح والجدران الخشبية والمقاعد وتغيير نظام الإضاءة لكى يكون جاهزًا لاستقبال الفرق الفنية المشاركة، حيث يستوعب المسرح حوالى 330 شخصًا، علاوة على تطوير المسرح المكشوف بالجامعة، والذى يستوعب حوالى 450 شخصًا من خلال رفع كفاءة المقاعد، مشيرا إلى تأهيل مدخل الجامعة وتهذيب المساحات الخضراء، ووضع أعلام للدول الأفريقية المشاركة فى أسبوع الجامعات الأفريقية.وأضاف رئيس جامعة أسوان أنه تم انتهاء المرحلة الأولى من تدريب طلاب كلية التربية الرياضية على العروض الفنية التى سيتم تقديمها خلال حفل الافتتاح، واستمرت هذه المرحلة لمدة شهر تقريبا بمشاركة 800 طالب وطالبة، وكانت التدريبات تقام لمدة 3 أيام أسبوعيا صباحا ومساءً، تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط، عميد الكلية، حيث وفرت الجامعة الإقامة والتغذية للطلاب بالمدن الجامعية، بينما تبدأ المرحلة الثانية للتدريب على العروض يوم 24 أغسطس القادم حتى انطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الأفريقية.من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط، عميد كلية التربية الرياضية والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، إن رئيس الجامعة عقد اجتماعا تنسيقيًا مع اللجان التحضيرية للأسبوع الأول للجامعات الأفريقية، بهدف تفعيل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019.وأوضح عميد كلية التربية الرياضية والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة أن اللجان التحضيرية للأسبوع الأفريقى يبلغ عددها 13 لجنة متخصصة فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية والتكنولوجية والاجتماعية والافتتاح والعروض والجوائز وغيرها، وتسابق هذه اللجان الزمن من أجل الاستعداد الجيد لتجهيز جميع أماكن إقامة المسابقات والفعاليات المختلفة التى يتخللها هذا الأسبوع الأفريقى.وأضاف عميد كلية التربية الرياضية والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة أن أسبوع الجامعات الإفريقية يضم العديد من الفعاليات الرياضية، منها دوري لكرة القدم الخماسية وكرة الطائرة الشاطئية وتنس الطاولة واختراق الضاحية والسباحة، علاوة على مسابقات فنية فى الغناء الفردى والتصوير الزيتي والضوئي والرسم، ومسابقات ثقافية فى دورى المعلومات ومجلات الحائط والشعر والمراسل التليفزيوني.