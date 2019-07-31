ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بمشاركة 20 جامعة أفريقية و٢٥ مصرية.. أسوان تستعد لاستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية أكتوبر القادم.. صور

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:30 ص
إستعدادات مكثفة ومتواصلة
إستعدادات مكثفة ومتواصلة بجامعة أسوان
شاذلى عبد الفتاح
  • جامعة أسوان تستضيف الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية أكتوبر القادم
  • مشاركة 20 جامعة أفريقية مختلفة بالفعاليات
  • تطوير المسرح المغطى فى جامعة أسوان

استعدادات مكثفة ومتواصلة تقوم بها جامعة أسوان على قدم وساق لاستقبال واستضافة فعاليات الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية، والذى تحتضنه الجامعة خلال الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر القادم، وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقى لعام 2019.

أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة ترفع حاليًا شعار "لا صوت يعلو على صوت الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية"، الذى تشارك فيه 20 جامعة أفريقية مختلفة، بالإضافة إلى وفود طلابية من 25 جامعة مصرية بإجمالى 500 طالب وطالبة.

وأوضح رئيس جامعة أسوان أن العمل يجرى على قدم وساق لاستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية، والذى يضم وفودا لهذه الجامعات بواقع 40 ممثلًا لكل وفد، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال رئيس جامعة أسوان إنه جار تطوير المسرح المغطى فى الجامعة من خلال تأهيل أرضية المسرح والجدران الخشبية والمقاعد وتغيير نظام الإضاءة لكى يكون جاهزًا لاستقبال الفرق الفنية المشاركة، حيث يستوعب المسرح حوالى 330 شخصًا، علاوة على تطوير المسرح المكشوف بالجامعة، والذى يستوعب حوالى 450 شخصًا من خلال رفع كفاءة المقاعد، مشيرا إلى تأهيل مدخل الجامعة وتهذيب المساحات الخضراء، ووضع أعلام للدول الأفريقية المشاركة فى أسبوع الجامعات الأفريقية.

وأضاف رئيس جامعة أسوان أنه تم انتهاء المرحلة الأولى من تدريب طلاب كلية التربية الرياضية على العروض الفنية التى سيتم تقديمها خلال حفل الافتتاح، واستمرت هذه المرحلة لمدة شهر تقريبا بمشاركة 800 طالب وطالبة، وكانت التدريبات تقام لمدة 3 أيام أسبوعيا صباحا ومساءً، تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط، عميد الكلية، حيث وفرت الجامعة الإقامة والتغذية للطلاب بالمدن الجامعية، بينما تبدأ المرحلة الثانية للتدريب على العروض يوم 24 أغسطس القادم حتى انطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الأفريقية.

من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط، عميد كلية التربية الرياضية والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، إن رئيس الجامعة عقد اجتماعا تنسيقيًا مع اللجان التحضيرية للأسبوع الأول للجامعات الأفريقية، بهدف تفعيل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019.

وأوضح عميد كلية التربية الرياضية والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة أن اللجان التحضيرية للأسبوع الأفريقى يبلغ عددها 13 لجنة متخصصة فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية والتكنولوجية والاجتماعية والافتتاح والعروض والجوائز وغيرها، وتسابق هذه اللجان الزمن من أجل الاستعداد الجيد لتجهيز جميع أماكن إقامة المسابقات والفعاليات المختلفة التى يتخللها هذا الأسبوع الأفريقى.

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة أن أسبوع الجامعات الإفريقية يضم العديد من الفعاليات الرياضية، منها دوري لكرة القدم الخماسية وكرة الطائرة الشاطئية وتنس الطاولة واختراق الضاحية والسباحة، علاوة على مسابقات فنية فى الغناء الفردى والتصوير الزيتي والضوئي والرسم، ومسابقات ثقافية فى دورى المعلومات ومجلات الحائط والشعر والمراسل التليفزيوني.
بمشاركة 20 جامعة أفريقية و٢٥ مصرية.. أسوان تستعد لاستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية أكتوبر القادم.. صور
بمشاركة 20 جامعة أفريقية و٢٥ مصرية.. أسوان تستعد لاستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية أكتوبر القادم.. صور
بمشاركة 20 جامعة أفريقية و٢٥ مصرية.. أسوان تستعد لاستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية أكتوبر القادم.. صور
بمشاركة 20 جامعة أفريقية و٢٥ مصرية.. أسوان تستعد لاستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية أكتوبر القادم.. صور
بمشاركة 20 جامعة أفريقية و٢٥ مصرية.. أسوان تستعد لاستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية أكتوبر القادم.. صور

ترشيحاتنا

الأضحية بالتقسيط.. فرحة للعيد أم عبء مادي؟

سائل: وجدت مالاً فتصدقت به للمسجد.. والإفتاء: ما فعلته خطأ.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-7-2019

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

حدث ليلاً.. رئيس الزمالك يتوعد الخطيب وجنات تظهر لأول مرة بعد ولادتها وعمود إنارة يهدد حياة المواطنين

شاهد.. سيدة تسحل زوجها على متن طائرة لنظره إلى أخرى

ننشر آخر فيديو لـ عروس المنوفية المقتولة يوم الصباحية بسبب مرض زوجها النفسي

موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

العروسة عذراء والزوج مريض نفسى.. الخوف من الفضيحة والعجز الجنسى وراء جريمة يوم الصباحية بـ المنوفية.. فيديو وصور

زلزال قوي يضرب منطقة قبالة ساحل السلفادور

بسبب مباراة القمة.. رئيس الزمالك يتوعد محمود الخطيب

نائب أردني يهاجم ديانا كرزون بسبب الفستان الشفاف..فيديو

كامب ديفيد جديد لـ صفقة القرن.. أمريكا تعلن الشق السياسي بهذه الطريقة

نصائح لصوص سابقين.. أفضل الأماكن لإخفاء ممتلكاتك الثمينة عند السفر أو الخروج من المنزل

مفاجأة من رئيس الزمالك لجماهير النادي خلال مداخلة على قناة المحور.. تعرف عليها

طه إسماعيل يرشح أحد 5 مدربين مصريين لمنتخب الفراعنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد