شرب الماء من كولدير بجوار المقابر فمات صعقاً بالكهرباء بإحدى قرى الدقهلية

لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء شرب الماء من مبرد مياه "كولدير" سبيل بجوار مقابر قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية .





تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشاره من مستشفى نبروه المركزي الى مركز شرطة نبروه ، بوصول "عبد العزيز السيد الدسوقى 23 عامًا" جثة هامدة نتيجة صعق كهربائي.





وبانتقال ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد محمد على رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفى احس بالعطش فتوجه لشرب المياه من "كولدير" تبرع به أحد المواطنين ووضعه بجوار مقابر القرية، إلا أن التيار الكهربائي الواصل له تسبّب في صعق الشاب نتيجة ماس كهربائي وتوفي في الحال.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

