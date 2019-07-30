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مفيد فوزى لصدى البلد: هناك تجديد لدماء الإعلاميين فى مؤتمرات الشباب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:52 م
الإعلامي مفيد فوزى
الإعلامي مفيد فوزى
أمل مجدى
أعرب الإعلامى مفيد فوزى ، عن سعادته باختيار العاصمة الإدارية لإقامة مؤتمر الشباب فى نسخته السابعة .

وأوضح مفيد فوزى أن اختيار العاصمة موفق فهو مكان جديد يثبت للعالم قدرتنا على تشغيله ، ويضم المؤتمر فكرة جديدة هى محاكاة الشباب للدولة المصرية .

وأشار الكاتب الكبير الى أن مؤتمرات الشباب قامت بعمل حراك لدى الشباب ، وتأكد الأهالى أن هناك حالة من حالات المواطنة يعيشها المصريون لافتًا الى أن الرئيس يجلس بنفسه مع الشباب وهذا ليس أمر معهودًا عليه فى أى دولة .


ونوه مفيد فوزى أن الإعلاميين الذين يقدمون الجلسات فى مؤتمر الشباب وجوه شابة واعدة ، وهذا مؤشر جيد لتجديد دماء الإعلاميين دائمًا.

وأضاف أن الحكومة تنفذ التوصيات التى تخرج من هذه المؤتمرات والوزراء يعمل كل منهم فى مكانه ، موضحًا أن الهدف من مشاركة الشباب فى المؤتمر هو الفهم ورفع الوعى العام .

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