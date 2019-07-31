لحمه وفراخ.. طريقة عمل الفاهيتا

تعتبر الفاهيتا الدجاج من الأكلات التي يقبل عليها الكثيرون في الفترة الأخيرة بسبب انتشارها في المطاعم،إليك طريقة تحضيرها على طريقة أمهر الشيفات ..





فاهيتا الدايت للشيف نجلاء يوسف





مقادير فاهيتا الدجاج الدايت :

- 3 صدور دجاج فيليه مقطع شرائح

- بصلة كبيرة مقطعة جوانح

- 3 فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر مقطع شرائح

- 3 فصوص ثوم مفروم

- عصير نصف ليمونة

- ملعقة كبيرة صويا صوص وممكن الاستغناء عنها

-ملح وفلفل ورشة كمون ورشة كزبرة جافة ورشة زنجبيل و رشة قرفة و رشة بابريكا

- ملعقة زيت صغيرة





الطريقة لتحضير الفاهيتا :

- في طاسة غير لاصقة للطعام نضيف ملعقة الزيت الصغيرة ونضع شرائح الدجاج ونشوحها حتى تميل الي النضج

- نضيف جميع التوابل ونشوح

- نضيف حلقات البصل ونشوح

- الفلفل الألوان والثوم المفروم ونشوح

- أخيرا نضيف الصويا صوص مع عصير الليمون ونشوحها دقيقه وتقدم ساخنة مع خبز كامل الحبة (خبز أسمر) وسلطة زبادي دايت





فاهيتا الدجاج للشيف غادة التلى





المقادير لتحضير فاهيتا الدجاج





كيلو لحم فيليه مقطع طوليًا

كيلو جمبري

فلفل أحمر مقطع شرائح

فلفل أصفر مقطع شرائح فلفل أخضر مقطع شرائح

بصل ثوم مهروس

4 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملح وفلفل للتقديم

8 رغيف خبز تورتيلا

جبنة شيدر مبشورة

خس مفروم خلطة الأفوكادو

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

افوكادو مهروس

ملعقة صغيرة ليمون

بصل مفروم

كريمة حامضية

كزبرة خضراء مفرومة





طريقة التحضير فاهيتا الدجاج





* يوضع الجمبري في طاسة على النار مع زيت ويقلب حتى ينضج

* يضاف الكمون والكزبرة الجافة وملح وفلفل

* يرفع من الطاسة ويوضع بدلا منه اللحم مع نفس التوابل

* يضاف إليها البصل والفلفل الألوان ويقلب جيدا حتى يذبل

* وتقلب مع الجمبري وتقدم إلى جانب الجبنة المبشورة والكريمة الحامضة والخس