رسميا.. الاتحاد الأرجنتيني يعلن تجديد تعاقد سكالوني حتى 2022

أعلن الاتحاد الأرجنتينى لكرة القدم، رسميًا اليوم الثلاثاء، أن المدير الفنى الحالى لمنتخب التانجو ليونيل سكالوني، سيستمر فى قيادة المنتخب فى كأس العالم 2022 المقبلة.



وكشف الاتحاد الأرجنتينى على موقعه الرسمي عن الاتفاق مع سكالونى على تمديد تعاقده حتى عام 2022 وذلك بعد حصد الأرجنتين للميدالية البرونزية فى كوبا أمريكا الأخيرة.



وكان المنتخب الأرجنتيني قد تعاقد مع سكالونى صاحب الـ 41 عامًا فى أغسطس من العام الماضى.