مالياً وصحياً وعاطفياً.. حظك اليوم الأربعاء 31-7-2019

تعتبر الأبراج من المجالات التي يهتم بها الكثير من الأشخاص، ويحاول الكثير معرفة توقعات يوم بيوم وننشر توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 31 يوليو وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الابراج وفقا لخبيرة الأبراج ماجى فرح.





برج الحمل

مهنيا .. تشعر بحب زملائك من حولك، ويلجأون إليك لأخذ النصيحة.

عاطفيا ..علاقتك مع شريك حياتك تعانى من الاضطراب، يجب أن تصلا سويا لحلول وسط، ولا مانع من تقديم تنازلات لكي تمر الحياة وتتخطيا الفترة الصعبة.

صحيا .. يجب أن تنال قسط كاف من الراحة، فالسهر يؤثر على قدرتك على التركيز.





برج الثور

مهنيا.. بعض الصعوبات تواجهك اليوم حاول أن تجتازها بخبرتك السابقة.

عاطفيا.. العائلة هى السكن الأمان أهتم بها أكثر من ذلك.

صحيا ..صحتك النفسية مهمة جدًا في علاقاتك بالآخرين حاول الاهتمام بها.





برج الجوزاء

مهنيا .. تواجه بعض المشكلات بسبب طريقة تعامل من حولك، ولكنك تتعامل معها بالصبر.

عاطفيا ..تحاول السيطرة على المشاكل مع شريك حياتك، وتقرر الصبر لكى لا تخسره.

صحيا .. عليك الاهتمام بصحتك أكثر بسبب فقدك للكثير من الوزن الفترة الماضية.





برج السرطان

مهنيا ..تحاول دائما أن تتميز في عملك، وهذا ما يدفعك لتحمل ضغوطات وتعب العمل.

عاطفيا .. أنت شخص مذبذب في قراراتك فيما يخص حياتك العاطفية، وهذا يشعرك بالتعب النفسي.

صحيا ..عليك التقليل من تناول المشروبات المنبهة لأنها تؤثر على جهازك العصبي.





برج الأسد

مهنيا ..لا تتخلى عن الأمل واسعى دائما لتحقيق الإنجازات فى عملك لتحقيق جميع أهدافك.

عاطفيا .. حاولى ألا تتسرع فى الإفصاح عن أعجابك اعط لنفسك مساحة من الوقت للتفكير.

صحيا .. حاولى تنظيم يومك وعدد ساعات نومك حتى لا تشعر بالإرهاق عند ذهابك إلى العمل.





برج العذراء





مهنيا ..تحاول دائما أن تتميز في عملك، وهذا ما يدفعك لتحمل الضغوط والتعب.

عاطفيا .. أنت شخص مذبذب فى قراراتك فيما يخص حياتك العاطفية، وهذا يشعرك بالتعب النفسي.

صحيا ..عليك التقليل من تناول المشروبات المنبهة لأنها تؤثر على جهازك العصبي.





برج الميزان

مهنيا .. لا تتكاسل فى العمل لأن ذلك سيؤثر سلبا عليك فى إنجاز المهام الوظيفية.

عاطفيا ..اليوم هو يوم حظك لإخبار الشريك بحقيقة مشاعرك تجاهه.

صحيا .. من المهم اتباع نظام غذائي صحي، ومحاولة المشي كل يوم لمدة ساعة على الأقل فى الصباح.





برج العقرب

مهنيا .. تتمتع بذكاء يجعلك قادرًا على إتمام الأعمال والمهام الصعبة المطلوبة منك خلال هذه الفترة، ولا تتنازل عن خططك وتحقيقها على أرض الواقع.

عاطفيا ..لا تتردد فى إنهاء العلاقات المرهقة، فأنت تستحق الأفضل دائما.

صحيا .. تتعرض لبعض الاضطرابات الصحية، لذلك بحاجة إلى متابعة الطبيب، والحاجة إلى قضاء وقت من الراحة والاسترخاء.





برج القوس

مهنيا .. لا تتخلى عن الأمل واسعى دائما لتحقيق الإنجازات فى عملك لتحقيق جميع أهدافك.

عاطفيا ..حاول ألا تتسرع فى الإفصاح عن أعجابك اعط لنفسك مساحة من الوقت للتفكير.

صحيا .. حاول تنظيم يومك وعدد ساعات نومك حتى لا تشعر بالإرهاق عند ذهابك إلى العمل.





برج الجدي

عاطفيا.. تحدث بهدوء وحكمة كى تصل لهدفك.. العصبية تربك أي علاقة.

صحيا .. اهتم بصحتك هذه الفترة أكثر من ضغوط العمل تجهدك.





برج الدلو

مهنيا ..شعورك بالغيرة على عملك، يساعدك فى إضافة الكثير من الخواص الجديدة.

عاطفيا .. تحاول السيطرة على غيرتك مع شريك حياتك، والتى لن تستطيع إخفاءها كثيرا.

صحيا ..تحاول جاهدا العودة إلى المسار الطبيعى في حياتك الرياضية.





برج الحوت

مهنيا ..لا تتكاسل فى العمل لأن ذلك سيؤثر سلبا عليك فى إنجاز المهام الوظيفية.

عاطفيا ..اليوم هو يوم حظك إخبار الشريك بحقيقة مشاعرك تجاهه. حظك اليوم