رئيس الوزراء خلال الجلسة الثانية لنموذج محاكاة الدولة المصرية: الرئيس أعاد مصر لمكانتها بين دول العالم.. ليست لدينا أجندات خارجية.. وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين مستدامة ولن تتوقف

الدكتور مصطفى مدبولي:

الحكومة مستمرة فى تقديم الدعم لمستحقيه

ليس لدينا أي نوايا لإلغاء الدعم ولكن نسعى لحوكمته ووصوله لمستحقيه

مصر فى قلب منطقة شديدة الاضطراب ونسعى للحد من الإرهاب بالمنطقة

القوات المسلحة والشرطة المصرية قادرتان على مواجهة أى تحديات خارجية

حروب الجيل الرابع والمنصات الإلكترونية المختلفة والتى تسعى للتأثير على الشباب





شهدت الجلسة الثانية لنموذج محاكاة الدولة المصرية بالمؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقييم إجراءات الحماية الإجتماعية، والتحديات الأمنية والتغيرات الإقليمية التى تحيط الدولة المصرية.





والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وكل من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بالإضافة إلى عدد آخر من الوزراء والمحافظين بالإضافة إلى عدد من الشباب تنسيقية شباب الأحزاب والبرنامج الرئاسى عرض فيلم تسجيلى عن الإجراءات التى قامت بها الدولة فيما يخص إجراءات الحماية الإجتماعية.





من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين هى برامج مستدامة ولن تتوقف، مشيرا إلى أنه ليس لدي الحكومة أى نوايا أو برامج لإلغاء الدعم الذى يتم تقديمه للمواطنين.





وأضاف أن طبيعة النمو فى أى دولة نجد أن هناك شرائح فى المجتمع تحتاج إلى دعم، لافتًا إلى أن الدولة تسعى بالتعاون بين كافة وزاراتها وأجهزتها المعنية بوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين ، وإذا تم تحقيق ذلك ستكون الحكومة نجحت فى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.





وشدّد "مدبولى" على أن الحكومة مستمرة فى تقديم الدعم لمستحقيه ، مع وجود إجراءات من الحكومة لحوكمة وميكنة برنامج الدعم ووصوله لمستحقيه ، وكشف رئيس الوزراء عن النسبة التى وصلت الحكومة إليها من دقة فى هذا البرنامج والتى اقتربت أكثر من 90%.





وقال "مدبولى" إن الدولة اتخذت إجراءات لترشيد الدعم المقدم للمواد البترولية وهو ما ساعد فى زيادة المبالغ المالية المخصصة لمبادرة وبرنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة وزيادة السلع التموينية.





وفيما يتعلق بالمحور الثاني من الجلسة الخاص بالتحديات الأمنية، وإضطرابات الإقليم، وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر للشباب المشاركين فى نموذج المحاكاة وشباب الأحزاب والخبراء وقال مدبولى: "لدينا شباب ملم بالعديد من قضايا بلدة وهى رسالة مهمة جدًا أسعدتنا جميعًا على أمل ومستقبل مصر".





وأكد رئيس الوزراء أن مصر فى قلب منطقة شديدة الإضطراب وتواجه قلاقل شديدة جدًا من دول مجاورة في كل الاتجاهات لموقع مصر وأضاف مدبولى أن الهدف الذى تسعى إلى تحقيقه الدولة المصرية هو الحد من الإرهاب الموجود فى المنطقة والذى تسبب فى تهاوى دول كثيرة بالمنطقة.





وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسى نجح خلال الفترة الماضية فى إعادة مصر لمكانتها الطبيعية فى العالم، مشددا على أن مصر دولة ليس لديها أى أجندات خارجية فى أى دولة بالعالم وتسعى فقط للسلام والخير والأمن لكل شعوب العالم.





وأضاف مدبولى أن القوات المسلحة والشرطة المصرية قادرة على مواجهة أى تحديات خارجية، لافتاَ إلى أن المشكلة التي يمكن أن تواجهنا هي حروب الجيل الرابع والمنصات الإلكترونية المختلفة والتى تسعى للتأثير على الشباب، وتحاول أن تخلق لديهم نوع من الغضب على الظروف التي تم خلقها من هؤلاء الأشخاص، بما يؤدى إلى وجود رغبة وغضب فى القيام بأعمال عنيفة مما يتسبب فى ظهور خلايا إرهابية .





وخلال الجلسة عرض وزراء الحكومة فى نموذج المحاكاة لإجراءات الحماية الاجتماعية، والاجراءات المتخذة لمواجهة أزمة ارتفاع مياه النيل وغمر عدد كبير من الأراضى والمنازل بالمياه، حيث عرض رئيس الوزراء فى نموذج المحاكاة لأهم الإجراءات التى ستتخذها الحكومة والتكليفات لوزارتي الصحة والتضامن ، كما عرضت وزيرة التضامن بنموذج محاكمة الدولة المصرية رؤية الوزارة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.





حيث تم عرض التحديات قبل 2014، والتى تضمنت معدل النمو 2.9 % و2.4 % إرتفاع معدل النمو السكانى و13% ارتفاع معدل البطالة و27.8% معدل الفقر، كما تم عرض المخصصات المالية والمستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة .





من جانبها قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الخروج من دائرة الفقر لابد ان يكون بالعمل والتمكين لابد أن يكون اقتصاديًا واجتماعيًا.





وأضافت والى أن العام المالى الجديد سيدخل فى برامج كرافة وتكافل 100 ألف أسرة جديدة تستفيد من الدعم الذي يتم تقديمه ، وأشارت إلى أن الوزارة إستطاعت إعداد قاعدة بيانات تضم 7 مليون أسرة من الذين تقدموا للاستفادة من مبادرة كرامة وتكافل ، وأشادت والى ببرامج 2 كفاية والتى تتعاون به الوزارة مع وزارة الصحة والسكان لتوفير وسائل تنظيم الأسرة.





وأكدت الدكتورة غادة والى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى ضم عدد كبير من المتطوعين فى البرامج التى تعمل عليها الوزارة للوصول الى عدد كبير من المجتمع المصرى فى كافة المحافظات ، وكشفت وزيرة التضامن عن إعداد الوزارة لحملة جديدة سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة وهى تحت عنوان " اللى أوله شرط أخره فلوس فالكارت".





ومن جانبها، قالت وزيرة التموين في حكومة المحاكاة أن منظومة التموين الحالية تطورت بشكل كبير ليصل الدعم عليها إلى 86.18 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 – 2019 ، مشيرة إلى أن عدد البطاقات التموينية وصل خلال عام 2018 إلى 21 مليوناً و18 ألف بطاقة.





وأضافت أن سرعة التفعيل والإسراع في تحديث كافة قواعد البيانات وربطها بمشروع السجل الموحد المقدم من القطاع حاليا لربط كافة شركات القطاع الخاص والمنظمات جعلهم شركاء في إنشاء وبناء المناطق اللوجستية في مختلف المحافظات.





وحول محور آخر من محاور الحماية الاجتماعية وهو تطوير قطاع الصحة ، قالت وزيرة الصحة في حكومة المحاكاة إن هناك عدة أسباب انعكست على عدم القدرة على تطوير قطاع الصحة من بينها ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس سي والعديد من الأمراض الأخرى التي كانت منتشرة بشكل كبير، وذلك قبيل إطلاق مبادرات للقضاء على هذه الأمراض والتي حققت نجاحا مبهرا ومن بينها القضاء على قوائم الانتظار ومبادرة القضاء على فيروس "سي".





مشيرة إلى أنه تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد كما تم العمل على تجهيز 2 مستشفى نموذجي في كل محافظة بالإضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف المصرية ، فضلا عن تطوير منظومة القطاع الدوائي.





وحول محور التحديات الأمنية والتغيرات الإقليمية التي تحيط بالدولة المصرية ، شهدت الجلسة عرض فيلم تسجيلي عن الأوضاع الأمنية التي مرت بها مصر خلال عام 2013 من تهديدات أمنية بسبب جماعة الإخوان الإرهابية ، فضلا عن التحديات الأمنية التي واجهت الدولة بسبب الجماعات الإرهلابية في سيناء خلال هذه الفترة.





كما استعرض الفيلم جهود مصر الدبلوماسية وسياستها الخارجية التي نجحت في تحقيق التوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم والتي كان بسببها أيضا تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وبات لها دورا محوريا بين مختلف دول العالم في وضع حلول للقضايا الإقليمية.





وقالت وزيرة الخارجية في حكومة المحاكاة إن الدولة المصرية تنطلق في سياستها الخارجية بناء على مجموعة من الثوابت التي تتحرك من خلالها في القضايا الإقليمية والدولية المختلفة ، مضيفة أن مصر لها رؤية شاملة في الحرب على الإرهاب، حيث حققت نجاحا كبيرا في هذا الملف.



