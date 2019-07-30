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خبير اقتصادي: الدعم يجب أن يكون لفترة مؤقتة.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:54 م
الدعم
الدعم
محمد القاضي
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه يجب أن يكون الدعم لفترة مؤقتة حتى يتم بناء المواطن.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تتحرك في بدائل متمثلة في معاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي والحد الأدني للأجور والمرتبات.

وأوضح أنه كلما كانت قاعدة البيانات واضحة ومعروفة يسهل الأمر على وزارة التضامن.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أنه لا يوجد أي دولة تطبق الدعم مدى الحياة، معقبا: «مفيش حاجة اسمها الدعم دائما».

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