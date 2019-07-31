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تعليم

غدًا فتح باب التحويل للطلاب بين التربية والتعليم والأزهر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:00 ص
التحويل للطلاب بين
التحويل للطلاب بين «التربية والتعليم» و«الأزهر»
محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم فتح باب التحويل للطلاب من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف والعكس اعتبارًا من غد الخميس ولمدة شهر.

يتم استلام الملفات من أولياء الأمور من الساعة الثامنة ونصف وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتسليم الملفات لأولياء الأمور من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الواحدة ونصف، ولن يتم استلام طلبات تحويل بعد الساعة الحادية عشرة.

كما يتم تخصيص موظف لاستلام طلبات المرحلة الابتدائية، وموظف آخر لاستلام طلبات المرحلة الإعدادية، ولن يتم استلام الطلبات إلا من ولي الأمر بنفسه بعد التحقق من شخصيته، وعلى جميع أولياء الأمور إحضار بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

وينبغي على السيدات صاحبات الولاية على أبنائهن إحضار ما يفيد حقهن في الولاية التعليمية من المحكمة المختصة، وعلى السيدات الأرامل إحضار شهادة الوفاة أو ما يثبت ذلك.

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