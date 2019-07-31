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الكشف رسميًا عن Black Shark 2 Pro.. تعرف على المواصفات.. صور

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:22 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت شركة Black Shark الصينية عن أحدث هواتفها الذكية والذى يحمل إسم Black Shark 2 Pro، وهو ضمن فئة الهواتف القوية الذى يقدم تجربة إستخدام لامثيل لها بسعر إستثنائى.

يأتى Black Shark 2 Pro بجسم مغطى بالزجاج من الواجهتين الأمامية والخلفية، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.39 بوصة من نوع AMOLED، مغطاة بطبقة حماية لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.

ويمتلك Black Shark 2 Pro معالجا قويا من نوع Snapdragon 855+، ثمانى النواة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعتى 128 و 256 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمة فى جنب الهاتف.

ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا ثنائية أساسية، بدقة 48 و12 مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

ويعمل Black Shark 2 Pro بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع Type-C، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4000 ميللى أمبير، تعمل بميزة الشحن السريع 27W fast-charging.

وسيتم طرح الهاتف يوم 2 اغسطس فى الأسواق بسعر 435 دولار أمريكى ما يعادل 7200 جنيه لنسخة 128 جيجابايت، و بسعر 508 دولار ما يعادل 8500 جنيه.
الكشف رسميًا عن Black Shark 2 Pro.. تعرف على المواصفات.. صور
الكشف رسميًا عن Black Shark 2 Pro.. تعرف على المواصفات.. صور
الكشف رسميًا عن Black Shark 2 Pro.. تعرف على المواصفات.. صور

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