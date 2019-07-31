رئيس هانو: ندرس تطوير 137 فرعاً بالتعاون مع القطاع الخاص

كشف حمدى أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة هانو بنزايون، التابعة للقابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن امتلاك الشركة لنحو 137 فرعا منهم 7 مغلقة، موضحا أنه تمت دراسة إعادة طرح 4 فروع للمشاركة مع القطاع الخاص.





وقال رئيس مجلس إدارة شركة هانو بنزايون في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الشركة تنتظر حسم نزاعات قضائية لـ3 فروع خاصة بها، لإجراء دراسة تطويرها وطرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.





وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة هانو بنزايون أن اكبر التحديات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام، تتمثل عدم قدرتها المالية على تطوير أصولها .



