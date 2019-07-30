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ينتج 290 ألف برميل.. إغلاق حقل الشرارة النفطي في ليبيا.. اعرف السبب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:55 م
إغلاق حقل الشرارة
إغلاق حقل الشرارة النفطي في ليبيا
رويترز
أبلغ مصدر مطلع رويترز أنه يجري إغلاق حقل الشرارة النفطي، الأكبر في ليبيا، اليوم الثلاثاء بعد غلق صمام على خط الأنابيب الذي يربط الحقل بمرفأ الزاوية النفطي.

ولم يتضح حتى الآن موقع الصمام. وكان الحقل، الذي ينتج 290 ألف برميل يوميا، أُغلق في وقت سابق هذا الشهر بعد أن سدت جماعة مجهولة صماما على خط الأنابيب الواصل إلى الزاوية.

يأتي ذلك مع استمرار الصراع في ليبيا منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2011 ضد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.

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