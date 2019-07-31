أستاذ اقتصاد: لو الدولار وصل لـ 4 جنيه كان المجتمع انهار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن توافر السلع للمواطنين داخل الدولة من أهم الأشياء الأساسية معلقا: "إعطاء الأموال للمصريين من أسهل الأشياء، ولكن في هذه الحالة ستنتهي السلع من داخل المجتمع".





وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المجتمع المنتج هو المتقدم اقتصادياً، والحصول على الأموال يعد المرحلة الأخيرة ولكن توافر السلع الغذائية من المقومات الأساسية داخل الدولة".





وأوضح أن نهوض العملة وارتفاعها أمر طبيعي في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى وعلق: "لو كان الدولار وصل لـ4 جنيه كان المجتمع تعرض للانهيار".



