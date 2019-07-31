رئيس نادي البنك الأهلي: معسكر في الأكاديمية البحرية لـ زيادة تجانس الفريق

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي على تقديم كامل الدعم للفريق الأول لكرة القدم خلال مسيرته في دوري القسم الثاني في موسمه الأول لتحقيق حلم الصعود للممتاز .





وأضاف أشرف نصار خلال تصريحاته : نمتلك منظومة محترفة متكاملة بداية من مجلس إدارة النادي الذي أتشرف برئاسته وجهاز فني وإداري ولاعبين يستحقون ذلك .





وأكمل أشرف نصار: سيكون لإدارة النادي دور كبير في عقد صفقات ستؤثر بشكل ايجابي على الفريق، وسيكون هناك معسكر إعداد بالأكاديمية البحرية عقب عيد الأضحى المبارك لزيادة التجانس.



