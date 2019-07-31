الرئيس يشارك في الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية بالمؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية.. السيسي: الدولة اتخذت كل الإجراءات العلمية قبل بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

الرئيس السيسي:

= الدولة تقوم حاليًا بتنفيذ 5400 مصنع بتكلفة 10 مليارات جنيه

= الدولة اتخذت إجراءات صعبة وجريئة فى توقيت عصيب

= كلما زادت قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات قل تأثير تلك الأزمات

= عدم تضرر مصر هو شرط موافقتنا على ملء خزان سد النهضة الإثيوبى

= الشعب المصرى واع ونعمل على رفع مستواه وتخفيف العبء من على كاهله

= مصر بعد 5 سنوات فى وضع آخر تمامًا بفضل تضحيات المصريين وتحملهم

= المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة استطاعت توفير 5 ملايين فرصة عمل

= الدولة خلال الأربعين عامًا الماضية لم تتمكن من اتخاذ إجراءات جادة للإصلاح الاقتصادى





شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، وذلك في النسخة السابعة من المؤتمر الوطنى للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة اتخذت كل الإجراءات العلمية السليمة قبل بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت فى اعتبارها رد فعل المواطنين، وقامت باتخاذ كافة الإجراءات التى تخفف على المواطن الأكثر احتياجا بالتوازي مع تطبيق خطة الإصلاح.





وأوضح الرئيس فى مداخلته أن الدولة خلال الأربعين عاما الماضية لم تتمكن من اتخاذ إجراءات جادة للإصلاح الاقتصادى تخوفا وتحسبا من رد الفعل فى الشارع المصرى وقال الرئيس أن الحكومة تقوم بنقاش كبير قبل كل مرحلة لقياس الرأى العام قبل اتخاذ أى إجراء، واتخاذ إجراءات موازية للتخفيف على المواطنين.





وشدد الرئيس على أن هناك إجراءات اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لمجابهة الأزمات المتتالية التى كانت تواجهنا، خصوصا فيما يتصل بموضوعات نقص الوقود والمياه، مشيرا إلى أنه كلما زادت قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات كلما قل تأثير تلك الأزمات، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ الدولة لكافة الاستعدادات لمجابهة الأزمات يمثل خلل جسيم.





وحول كيفية مجابهة التحديات التى شهدها ملف المياه أكد الرئيس أن الدولة كانت مستعدة للتفاوض مع إثيوبيا فى ملف سد النهضة، خصوصا فيما يتعلق بفترة ملء الخزان، وقامت مصر بعمل دراسات فنية مستفيضة لتقدير الحد الأقصى لكمية المياه التى يمكن حجزها عن مصر، مشددا على أنه لا يمكن الموافقة على مدة معينة للملئ الا لو كانت مصر لا تتضرر خلال تلك الفترة.





وردًا على اقتراح ممثل القوى السياسية حول تخصيص 10% من أراضى الدولة للمشروعات الصغيرة، قال الرئيس إن الدولة تقوم حاليا بالفعل بتنفيذ 5400 مصنع تتكلف نحو 10 مليارات جنيه، وطالب الرئيس بأن تكون المطالب والاقتراحات المقدمة من الأحزاب والسياسيين مبنية على الدراسة والعلم، مشيرًا إلى أن هذا هو ما لمسه من القوى السياسية الشابة خلال الجلسة.





وقال الرئيس إن الذين يسخرون من الظروف عن طريق "الكوميكس" أو التعليقات المصورة الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى يعبرون عن حالهم وبما يشعرون به بالنكتة، مؤكدًا أنه رغم ذلك يتحملون الظروف، وبفضلهم استطاعت الدولة تخطى مرحلة صعبة وجنى الثمار.





وقال الرئيس إن الدولة اتخذت إجراءات صعبة وجريئة فى توقيت عصيب تعرضت لثورتين خلال 3 سنوات كانت فى ظل ظروف صعبة جدًا من التحديات، الأمنية، والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية، مشيرًا إلى أن مصر بعد 5 سنوات فى وضع آخر تماما بفضل تضحيات المصريين وتحملهم.





وأكد أن خطة الدولة لإنشاء 8000 كليومتر طرق بمتوسط 5 حارات فقط لتحسين البنية التحتية للطرق تكلفت 160 مليار جنيه، وبالنسبة للكهرباء، تحوّلنا الآن إلى وجود احتياطي قدره 20% يمكن تصديرها للسودان والسعودية وقبرص هذا بعد أن كنا دولة على وشك الضياع والانهيار، وشعب كان فاقدا للأمل.





وكشف الرئيس عن أن الخطة التى تم وضعها فى 2016 كانت هناك مخاوف من أعضاء الحكومة قبل تنفيذها، لكن قلت لهم أن على الحكومة تجهز، وإذا رفض الشعب خطة الاصلاح تستقيل على الفور، على ان يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وقال وقتها: "يا نعمل بلد مظبوط وشغل مظبوط يا نسيبها ونمشى"، وكان ذلك القرار ليس ثقة فى نفس، ولكن ثقة فى وعى المصريين.





وقال الرئيس إنه شديد العرفان للشعب المصرى، مؤكدا أنه عندما يزور أى دولة أجنبية كان يلقى استحسانا كبيرا للاصلاح الاقتصادى وكان رده أن تحمل المصريين شرف كبير له وأكد أن كل وزارة بذلت جهدا كبيرا ودراسات علمية لضمان نجاح هذا البرنامج، واستشهد الرئيس بما تم الاتفاق عليه مع وزيرى التموين والتضامن الاجتماعى لتوفير احتياجات المواطنين، وتوفير مظلة مالية لحمايتهم.





وقال الرئيس إن ما تمت مناقشته عن موضوع التسويق الحكومي بالجلسة، قال الرئيس أن المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة استطاعت توفير 5 ملايين فرصة عمل، مشيرا إلى أن وسائل الاعلام تطورت وتستطيع توصيل الرسائل لطمأنة أهالينا بإننا نسير على الطريق الصحيح.





وأكد الرئيس أن الدولة حاليا مثل الطبيب الذى يجرى عملية جراحية لإنقاذ مريض وإن الطبيب إذا التفت للمشاحنات التى والشجار، سوف يعرض حياة المريض للخطر وأكد الرئيس أنه إذا انخفضت نسب المياه فى مصر الى درجة معينة تؤدى الى بوار مساحات من الأراضى الزراعية سوف يؤدى ذلك الى خراب بيوت المزارعين، وفى سبيل ذلك تم انفاق 70 مليار جنيه لإنشاء محطات معالجة ثلاثية متطورة للمياة فى عامين فقط، مشددا على أن كل التوصيات والاقتراحات تتخذ مأخذ الجد.





وقال الرئيس إن ما تم إنجازه عظيم جدا بالنسبة للحالة التى كنا نعانى منها وبالنسبة للمشكلات التى كانت تعانى منها الدولة فى كل القطاعات، مشيرا إلى أن هناك من رضى بالقبح ونسى الحسن، وهو ما ينعكس على مظهر البيوت المبنية بالطوب الأحمر وتركها بدون دهان خارجى.





وبالنسبة لمشروع بناء عاصمة جديدة برأس التين بالإسكندرية، طلب الرئيس من حكومة المحاكاة بعمل مشروع لتسويقه لأنه مشروع ضخم تتجاوز تكلفته 20 مليار جنيه وقال الرئيس أن الشعب المصرى واع، ونعمل على رفع مستواه وتخفيف العبء من على كاهله، وقال إن الحوار بينه وبين الشعب يليق بمصر وبعيد كل البعد عن العصبية.





وناقش الشباب المشارك بالجلسة - بحضور مجلس الوزراء بالكامل -عددا من القضايا الوطنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الإقتصادي وموازنة الدولة المصرية للعام 2019-2020، وكذلك الإصلاحات الإدارية التي نفذتها الدولة مؤخرا والهادفة لتحسين المؤشرات الإقتصاد الكلية "التحول الرقمي – التسويق الحكومي".





وخلال الجلسة الأولى من نموذج المحاكاة - الذي يحاكي فيها الشباب دور السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في وجود تمثيل للشارع والأحزاب المصرية بالإضافة إلى لجنة تحكيم محايدة وباحثين من المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية - تم تقييم أوضاع الدولة المصرية منذ 2014 حتى الآن، وإجراءات الإصلاح الاقتصادى وكذلك المشروعات القومية التي نفذتها الدولة وانعكاسها على الإقتصاد المصري وحياة المواطن بصفة عامة، وأيضا الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدولة لصالح المواطنين الأكثر إحتياجا ومنها مبادرة مبادرة حياة كريمة التي يشهد المؤتمر انطلاق فاعلياتها اليوم.





بدأت وقائع الجلسة بعرض فيلم تسجيلى استعرض إجراءات الدولة للاصلاح الاقتصادي، الذي حول مصر من دولة تعانى نقصا فى الطاقة والكهرباء إلى دولة تصدرها الآن، نتيجة استغلال مصادر الطاقة المتنوعة، سواء الشمسية أو البترولية أو الكهربائية كما تم استعراض عدد من ردود الأفعال على رفع الدعم عن المواد البترولية من خلال رسائل كوميدية مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر"، والتى رصدت حالة سخط ساخرة انتابت مستخدمى تلك المواقع.





من جانبه، قدم مصطفى جمال رئيس وزراء حكومة المحاكاة، تقييما شاملا لأوضاع الدولة المصرية منذ 2014 تضمن 5 محاور، هى المحور الأمنى، والسياسى، والاقتصادى، والاجتماعى، والبنية التحتية، وكيف استطاعت الدولة تخطى الكثير من العقبات حتى حولت العجز الى فائض فى العديد من المجالات.





وأكد رئيس حكومة نموذج المحاكاة أن توجه الحكومة هو خلق المزيد من فرص العمل وتحويل الفرد من مستهلك إلى منتج، من خلال تخصيص 10 بالمئة من أراضى الدولة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وسد الفجوات التنموية بالمناطق المحرومة من التنمية فى الصعيد وسيناء.





من جانبها استعرضت وزيرة المالية بحكومة المحاكاة هبة الله حسان، رؤيتها حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الدولة تنفيذه، وتأثيره على ميزانية الدولة، وما تبعه من استعادة الجنيه المصري لمكانته حيث احتل المركز الثانى وفقا لتقييم بلومبيرج.