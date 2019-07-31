مدرب منتخب اليد: تعمدنا الخسارة أمام السويد في مباراة ودية وانتصرنا عليها بالمونديال

قال طارق محروس، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة اليد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه رسالة تهنئة إلى لاعبي المنتخب، وتلك التهنئة تسببت في شعور لاعبي المنتخب بسعادة كبيرة لأن رئيس الدولة يشعر بمجهودهم ويقدرهم.





وأضاف "محروس" في تصريحات تليفزيونية، أنه كان هناك اتفاق بين الجهاز الفني ولاعبي المنتخب بأننا سنجلب ميدالية في بطولة العالم، وتم العمل على جميع النواحي البدنية والفنية والنفسية بطريقة احترافية عالمية استطعنا من خلالها إبهار العالم.





وأوضح أننا تعمّدنا المناورة في المباراة الودية مع السويد وخسرنا أمامهم ولكننا فاجأناهم في البطولة، وفزنا عليهم في بطولة العالم، ومدرب السويد أكد لي أننا لسنا فرقة أفريقية ولكننا فريق عالمي.





وأكمل: لاعبو منتخب مصر للشباب يستحقون أكثر من التكريم، وهم يعملون بجد في رياضة كرة اليد، ويستهدفون تحقيق أرقام عالمية.



