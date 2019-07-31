سياسيون سودانيون يثنون على دور مصر الداعم لاستقرار بلدهم

أثنى سياسيون وخبراء سودانيون على دور القاهرة الداعم لاستقرار السودان، مؤكدين استراتيجية العلاقات بين البلدين.





واعتبر سياسيون، في تقرير بثته وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن زيارة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى مصر أمس بمثابة خطوة في طريق دعم وتوطيد علاقات السودان الخارجية، لا سيما في محيطه الأفريقي والعربي خاصة بعد نجاح ثورة 19 ديسمبر.





وقال عثمان إبراهيم الطويل رئيس "تيار المستقلين الوطنيين الأحرار" إن زيارة دقلو لمصر تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، منوها بأنها أول زيارة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى القاهرة.





وأضاف عثمان إبراهيم الطويل أن الزيارة شكلت فرصة لعرض مستجدات الأوضاع السياسية في السودان على القيادة المصرية، في ضوء الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه مؤخرا بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" .





وأكد عثمان إبراهيم الطويل أن السودان ومصر تربطهما علاقات الجوار وروابط المصير المشترك؛ لذلك فإن الزيارة تكتسب أهمية خاصة بالنظر الى دور مصر المحوري في المنطقة.





من جانبه، دعا نجم الدين دريسه الأمين العام بالإنابة لحزب "الأمة الفيدرالي" إلى ضرورة الاستمرار في التواصل مع دول الجوار وإعطائها الأولوية فى علاقات السودان الخارجية، موضحا أن زيارة نائب رئيس المجلس العسكري لمصر جاءت في وقتها بالنظر إلى الظروف الدقيقة التي يمر بها السودان والتي تقتضي التواصل مع جيرانه وأصدقائه لشرح الأوضاع السياسية بعد زوال النظام السابق واستشراف مرحلة جديدة بالبلاد.





وأشار نجم الدين دريسه الى أن القاهرة أعلنت أكثر من مرة دعمها ومساندتها لاستقرار السودان بعد نجاح الثورة الشعبية، مؤكدًا على استراتيجية العلاقة مع مصر.





وبدوره، ثمن أسامة محمد سعيد الخبير والمحلل السياسي زيارة نائب رئيس المجلس العسكري لمصر والنتائج المثمرة والبناءة التي حققتها، موضحا أن مصر شريك إقليمي مهم بالنسبة للسودان ول بد من إعطاء خصوصية للعلاقة معها.



