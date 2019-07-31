قبل أن يتحول لكابوس.. انسفى الكرش بأسرع 3 مشروبات

لم يعد نسف الكرش مهمة صعبة، بل يمكنك التخلص منه وحرق الدهون بسرعة غير متوقعه بالاعتماد على تناول المشروبات الحارقة لها، بجانب اتباع نظام غذائي متوازن.





وإليك 3 مشروبات سريعة لنسف الكرش، يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .





1- مشروب الفلفل الأحمر والليمون





المكونات:





• ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

• ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار

• 300 مل من الماء





طريقة التحضير





في الخلاط الكهربائي امزجي جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا وتشكل مزيج بدون تكتلات وتناول ملعقتان من المشروب قبل النوم يوميًا لمدة أسبوعين بجانب نظام غذائى معتدل وستدهشين بالنتيجة





2- مشروب القرفة والشمر





المكونات:





ملعقة من الشمر

نصف ملعقة من القرفة

نصف ليمونه





طريقة التحضير





تخلط المكونات معًا باستخدام الماء المغلي ويترك حتى يهدأ لمدة ربع ساعة ويشرب على غيار الريق قبل تناول الإفطار.

ويمكن تناولها يوميًا لمن يعانون من الشهية المفرطة





3- مشروب قشر الرمان و جل الألوفيرا





المكونات:





حفنة من قشر الرمان المطحون

ملعقتين من جل الألوفيرا

ملعقة من زيت اللوز

كوب من الماء.





طريقة التحضير





فى وعاء على النار اغلي قشر الرمان ثم أضيفى جل الألوفيرا وزيت اللوز مع تحريك المزيج جيدًا الى أن يصبح متجانسًا.