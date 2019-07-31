هاني شاكر يحصل على ضعفي أصوات مصطفى كامل في انتخابات الموسيقيين

فاز الفنان هانى شاكر رسميًا بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالى، بعد أن انتهت عمليات فرز الصناديق فى جميع المحافظات والقاهرة، وتمكن " شاكر " من الفوز باكتساح على منافسه الفنان مصطفى كامل.





وحضر إلى انتخابات النقابة الثلاثاء 2157 عضوا من اجمالى 4620 عضوا يحق لهم التصويت على مستوى الجمهورية، وحصد هانى شاكر مجموع 1531 صوتا، مقابل 589 صوتا لـ مصطفى كامل .





وانتهت مساء الثلاثاء، عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم تحت الاشراف القضائى، وسط حضور كبير لوسائل الإعلام.



