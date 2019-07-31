ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر يحصل على ضعفي أصوات مصطفى كامل في انتخابات الموسيقيين

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:13 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
فاز الفنان هانى شاكر رسميًا بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالى، بعد أن انتهت عمليات فرز الصناديق فى جميع المحافظات والقاهرة، وتمكن " شاكر " من الفوز باكتساح على منافسه الفنان مصطفى كامل.

وحضر إلى انتخابات النقابة الثلاثاء 2157 عضوا من اجمالى 4620 عضوا يحق لهم التصويت على مستوى الجمهورية، وحصد هانى شاكر مجموع 1531 صوتا، مقابل 589 صوتا لـ مصطفى كامل . 

وانتهت مساء الثلاثاء، عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم تحت الاشراف القضائى، وسط حضور كبير لوسائل الإعلام. 

وتنافس فى الانتخابات على مقعد النقيب الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والمطرب مصطفى كامل، إلى جانب 45 موسيقياً على عضوية مجلس الإدارة.
هاني شاكر يحصل على ضعفي أصوات مصطفى كامل في انتخابات الموسيقيين
هاني شاكر يحصل على ضعفي أصوات مصطفى كامل في انتخابات الموسيقيين
هاني شاكر يحصل على ضعفي أصوات مصطفى كامل في انتخابات الموسيقيين
هاني شاكر يحصل على ضعفي أصوات مصطفى كامل في انتخابات الموسيقيين

ترشيحاتنا

ماذا فعل الإمام الطيب في مشيخة الأزهر بعد العودة من رحلته العلاجية؟

في 30 يوم.. ريهام سعيد بين شائعات الوفاة ومرض مجهول وعمليات التجميل .. تسلسل زمني

بسبب مباراة القمة.. رئيس الزمالك يتوعد محمود الخطيب

طه إسماعيل يكشف حقيقة رحيل مارتن لاسارتي عن الأهلي

يا ترى عن حب ولا بواسطة.. الجمهور يسخر من محمود العسيلى بعد خطوبته

أستاذ اقتصاد: لو الدولار وصل لـ 4 جنيه كان المجتمع انهار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد

شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد