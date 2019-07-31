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ثقافة

بطلته تشبه شيرين عبد الوهاب.. على الفيلم المكسيكي ROMA في قصر السينما

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:45 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقيمت ندوة فنية عن فيلم "Roma"، ضمن نادي سينما البحر المتوسط بقصر السينما، وذلك في إطار النشاط الثقافي والفني الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر السينما.

وأدارت الندوة، الناقدة نشوى نبيل، أوضحت فيها أن الفيلم حائز على جائزة أوسكار أحسن إخراج لفيلم ناطق بغير الإنجليزية، وفى العام الماضى حصل على الجائزة الأولى أحسن إخراج وتصوير بلقب "الأسد الذهبى"، كما حصل هذا الفيلم الأبيض والأسود على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، بعد أن أحرز جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) لأفضل فيلم.

وأشارت الناقدة نشوى نبيل إلى أن الفيلم يحكى عن تجربة شخصية للمخرج عاشها أو بمثابة سيرة ذاتية لمخرجه، فجميع شخصيات فيلمه وأحداثه لها أصل في حياته الخاصة والتي تشكل مادة السرد لفيلمه، تدور حول يوميات عائلة مكسيكية متوسطة ماديًا فى السبعينيات، و ذلك من خلال عيون خادمتهم كليو، وهو عبارة عن ذكريات طفولة كوارون الذى قرر تحقيق حلمه بتجسيدها على الشاشة بكاميراته وعينه، وقد نجح فى ذلك وبشدة.

الفيلم إخراج وتأليف ألفونسو كوارون، وبطولة ياليتزا أباريسيو (شبيهة الفنانة شيرين عبد الوهاب)، مارينا دي تافيرا، وهو من أفضل عشرة أفلام فى عام ٢٠١٨.

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