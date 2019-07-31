ماذا فعل الإمام الطيب في مشيخة الأزهر بعد العودة من رحلته العلاجية؟

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء السبت الموافق 20 يوليو، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عائدًا من رحلته العلاجية في ألمانيا وفرنسا، أجرى خلالها بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، واستكمل العلاج الطبيعي الذي نصحه به الأطباء المعالجين.





ووصل أحمد الطيب على متن رحلة مصر للطيران القادمة من باريس، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.





وجرى استقبال شيخ الأزهر، داخل صالة كبار الزوار بالمطار بالورود، واستقبله وفد من مشيخة الأزهر بالورود معبرين عن فرحتهم بعودته إلى أرض الوطن.





وباشر الدكتور أحمد الطيب عمله في المشيخة وتوافد عليه محبيه للاطمئنان على صحته.





وفي أول عمل له في المشيخة بعد عودته من الرحلة العلاجية، أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.





وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف أنشأ مركز الفتوى الإلكترونية، ليكون أداة قوية لضبط الفتوى ونشر صحيح الدين، بما يسهم في القضاء على فوضى الفتاوى، ورصد كل ما يثار من شبهات ومفاهيم مغلوطة لتصحيحها والرد عليها.





وأكد الدكتور أحمد الطيب، ضرورة أن يستعين مركز الفتوى بكفاءات من العلماء والباحثين المتخصصين فى شتى العلوم الإنسانية والطبيعية والاجتماعية بجانب المفتين؛ بما يضمن مطابقة الفتوى للواقع المجتمعي، لافتًا إلى أهمية دور مركز الفتوى الإلكترونية في ضبط الفتاوى الشرعية، في ظل تصدر غير المتخصصين للفتوى، ما أدى إلى ظهور فتاوى شاذة منحرفة تتسبب في زعزعة استقرار المجتمعات.





وأشاد أحمد الطيب بالمستوى التقني والتكنولوجي الذي يعمل به مركز الفتوى في التواصل مع المستفتين؛ بما يضمن إيصال رسالة الأزهر السمحة بشكل ميسر للناس، مشيرًا إلى ضرورة التواصل مع كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب، وذلك من خلال عقد لقاءات مجتمعية، تضع حلولًا لمشكلاتهم وتفند الشبهات المثارة في أذهانهم وفقًا لمنهج الأزهر القويم.





كما أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الاثنين، زيارة تفقدية إلى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.





وقال الإمام الأكبر، إن مؤسسة الأزهر الشريف يقع على عاتقها دور كبير في كشف زيف الجماعات المتطرفة، وبيان حقيقتها للناس، مشيرًا إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، هو حائط الصد الحقيقي لكل ما تبثه التنظيمات الإرهابية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرًا لاعتماده على منهج الأزهر الوسطي في الرد على الجماعات المتطرفة؛ بما يحصن الشباب المسلم من أفكار التنظيمات الإرهابية.





وأثنى الدكتور أحمد الطيب على جهود مرصد الأزهر خلال السنوات الماضية في مجال الملاحقة الإلكترونية لهذه الأفكار الضالة التي تبثها جماعات التطرف والإرهاب ومحاربة الإسلاموفوبيا، بما يسهم في تصحيح صورة الإسلام في العالم، مؤكدًا أن جهود مرصد الأزهر في مكافحة التطرف شهدت ثناءًا من كبار القادة والسياسيين في العالم، وهو ما لاحظه خلال جولاته وزياراته الخارجية وخاصة في الدول الأوروبية.



