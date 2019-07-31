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رياضة

أحمد شوبير يعلن قائمة الأهلي الأفريقية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:49 ص
الأهلي
الأهلي
عمرو ابوبكر
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي قادر على تقديم أداء مميز في البطولات الأفريقية المقبلة، خاصة بعد الروح المعنوية العالية التي بعثت داخل اللاعبين والجهاز الفني عقب التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وأعلن أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون، قائمة الأهلي الأفريقية المتوقع إعلانها اليوم الأربعاء. 

قائمة الأهلي الأفريقية المتوقع إعلانها اليوم :

محمد الشناوي - شريف إكرامي - علي لطفي

أحمد فتحي - محمود متولي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - سعد سمير - محمود وحيد - علي معلول - أيمن أشرف

ديانج - حمدي فتحي - كريم نيدفيد - حسام عاشور - عمرو السولية - محمد محمود - حسين الشحات - رمضان صبحي - صالح جمعة - جيرالدو - وليد سليمان - أجايي

وليد أزارو - مروان محسن

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