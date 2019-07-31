باستثمارات تصل لـ 9 مليارات جنيه.. إطلاق مشروع جديد في الساحل الشمالي

أطلقت مجموعة “GV” للاستثمارات مشروع "White Sand"، باستثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه تقريبا، على مساحة 186 فدانا بمنطقة الساحل الشمالى.



ويقع المشروع بالكيلو 75 على طريق الإسكندرية- مطروح الصحراوي، ويفصله عن العلمين الجديدة ومطار العلمين الدولي 15 دقيقة فقط، ويبعد حوالي 200 كم من القاهرة و80 كم من الإسكندرية ومرتبط مباشرة بطريق وادي النطرون والطريق الساحلي الجديد.



من جانبه قال الدكتور ناصر الملاح الرئيس التنفيذي لـ GV العقارية، إننا نستهدف تقديم استثمارات تهدف إلى تطوير الفكر العقاري في مصر من خلال أكبر محفظة عقارية بالسوق.



وتابع الملاح، نستهدف تقديم حلول سكنية وسياحية وتجارية واستثمارات آمنة في مجتمعات صحية، صديقة للبيئة تتمتع بأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية، مشيرا إلى أهمية المشاركة في المخطط الاستراتيجي للتنمية الذي تتبناه الدولة المصرية لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي وإنشاء مدينة العلمين الجديدة كجزء من خطة تطوير المنطقة ككل، والتي ستساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة.



وأكد على ضرورة العمل على الارتقاء بالتجمعات المحلية في النطاق الساحلي، فضلًا عن استغلال التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتوفر بالنطاق الساحل الشمالي، وكذلك الموقع الاستراتيجي إقليميا ودوليا في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري.



وتستهدف المجموعة في الفترة المقبلة الاستثمار في عدد من المشروعات الجديدة بالعديد من المحافظات ومنها محافظة القاهرة (القاهرة الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، وشمال الصعيد، ومنطقة وسط الدلتا والمحافظات الساحلية بالإضافة إلى انشاء مدينة صناعية متكاملة.