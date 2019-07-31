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محافظات

ثروت حلمي رئيسا لنادى روتارى بنى سويف

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:26 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
سلمت آمال صفوت الرئيس السابق لنادي روتاري بني سويف رئاسة النادي إلي ثروت حلمى الرئيس الجديد الحالى للنادي وذلك في حضور الدكتورة هبه عبدالعظيم السكرتير الفخري للنادي وجميع الأعضاء .

يذكر ان العام الروتاري الحالي يبدا من شهر يوليو علي مستوي مصر في كل الاندية.

وكان نادي روتاري بني سويف قد نفذ العديد القوافل الطبية ومنها قافلة، للكشف الطبي على 200 من أبناء مؤسسات الأيتام ببنى سويف وصرف العلاج اللازم في تخصص العيون وعمل النظارات اللازمة للمحتاجين.

كما تم إطلاق قوافل لأهالي القرى بالمحافظة، لتحقيق الهدف منها بالوصول لأكبر عدد من المستفيدين من المرضى غير القادرين بنطاق المحافظة.

ودشن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مشروع نور العيون والذي تم من خلاله إجراء عمليات المياه البيضاء وزرع العدسات،عن طريق التعاون بين المحافظة ونوادي الروتاري وذلك في حضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة و رئيس نادي روتاري بني سويف ونخبة من أساتذة طب العيون،وأعضاء أندية الروتاري بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبني سويف.

حيث يعتبر مشروع “نور العيون” من المشروعات الخيرية والتي يشترك في تنفيذه أندية الروتاري ومديرية الصحة بالمحافظة ، والذي يستهدف إجراء 600 عملية عيون على مدار 3 سنوات بالمستشفى والذي رصدت لها الروتاري مبلغ 860 ألف جنيه لتوفير مستلزمات العمليات ، بواقع 200 عملية في السنة ، ويقوم بإجراء العمليات نخبة من أساتذة أطباء العيون ويشمل البروتوكول تدريب الأطباء الشباب بالمستشفى لمتابعة الحالات بعد اجراء العمليات لها.

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