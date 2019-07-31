صلاح عبد الله عن المؤتمر السابع للشباب: استعراض عبقري لـ نماذج رائعة في الكفاح

علّق الفنان صلاح عبد الله، على المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انتهى اليوم الأول منه، أمس الثلاثاء، وينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.





وكتب صلاح عبد الله عبر صفحته على فيس بوك: "عيون الفخر والتباهي والأمل في الغد، أشاهد الآن المؤتمر الوطني للشباب.. فخامة الشكل والمحتوى واستعراض عبقري لنماذج شبابية رائعة في الكفاح والسعي والاجتهاد والإصرار والتحدي.. وَتحيا_مصر".





يُذكر أن المؤتمر الوطنى للشباب شارك فيه 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري.





ويشارك في المؤتمر ممثلو كل من شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.



