موجز التوك شو.. السيسي يفتتح المؤتمر الوطني السابع للشباب.. حقيقة ارتفاع أسعار الأضاحي.. تعليق ناري من أحمد موسى عن زيادة نسبة الفقر

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، واستضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.





الرئيس السيسي يعلن افتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب









افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس الثلاثاء.









تعليق قوي من الرئيس السيسي على بناء سد النهضة









قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك خطة للدولة من أجل رفع معدلات الاستفادة من المياه في مصر، وتم العمل على الخطة خلال العامين الماضيين كي يتم زيادة حجم الاستفادة من المياه بمعالجة ثلاثية متطورة وليست ثنائية فقط.





وأضاف " السيسي " خلال كلمته في جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية على هامش المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، أنه بعد الشروع في بناء سد النهضة كان على الدولة المصرية أن تكون مستعدة للتفاوض.





واستطرد الرئيس:" لابد من التوافق مع إثيوبيا على فترة ملء الخزان بالشكل الذي نستطيع فيه تحمل الأضرار عن حجم حجز المياه سنويا، كما يتم تقدير حجم المياه التي يتم حجزها".





وأكمل رئيس الجمهورية:" أطلقنا توصية في مؤتمر الشباب الماضي، وتحدثنا عن مصانع للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهناك 5400 مصنع بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه".









الرئيس السيسي: رفع أسعار المواد البترولية جاء بعد دراسة مكثفة من قبل الدولة









قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية شهدت خلال عام "2012 -2013" ، وقبل ذلك، أزمة كبيرة في نقص أسطوانات الغاز الخاصة بالمواطنين، نظرا لطبيعة الطقس الشديد وإغلاق الموانئ البحرية خلال فصل الشتاء.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، أن الدولة المصرية تقوم بدراسة الأزمات والقضايا المهمة كافة قبل اتخاذ أي قرارات، موضحا أن قدرات الدولة على دراسة الأزمات تساعد على تقليل تأثيرها بشكل كبير .





وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال الفترة الماضية، جاء بعد دراسة مكثفة من قبل الدولة، وذلك من أجل توافرها للمواطنين.





واستطرد الرئيس عبد الفتاح السيسي:" لجنة إدارة الأزمات قامت بدراسة ارتفاع أسعار المواد البترولية بتقنية شديدة قبل اتخاذ القرار ".









الزراعة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأضاحي رغم تراجع الطلب









كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن حقيقة ارتفاع أسعار الأضاحي رغم تراجع الطلب، مؤكدا أنه لا يوجد اي ارتفاع وهناك وفرة في الأضاحي والأسعار أقل من العام الماضي بنسبة 10%.





وأكد محمد القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» أن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار الأضاحي في الأسواق حاليا بسبب زيادة المعروض نتيجة تربية صغار المربين خاصة البتلو.





وأوضح محمد القرش أن هناك زيادة 4 أضعاف للحوم التي كانت متوفرة في الوقت السابق، لافتا إلى أن هناك تعليمات بمنع ذبح البتلو خارج المجازر المخصصة من قبل الوزارة، فضلا عن التمويل الذي تدعمه وزارة الزراعة.





ولفت محمد القرش إلى أن منافذ وزارة الزراعة توفر أسعارا مناسبة 42 جنيها للجاموس، ويصل الى 52 للحوم الأبقار و50 جنيها للماعز.





حقيقة وفاة طبيب بمعهد القلب بعد عمله 36 ساعة متواصلة









كشف الدكتور محمد أسامة، مدير معهد القلب، حقيقة وفاة طبيب بالمعهد بعد عمله لمدة 36 ساعة متواصلة.





وقال محمد أسامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن هناك 80 طبيبا تم تزويد المعهد بهم»، لافتا إلى أن الطبيب الذي توفي اسمه أحمد، وهو نائب من الدفعة الجديدة.





وأضاف محمد أسامة: «المعهد يوجد به 230 طبيبا، وليست هناك أي أزمة لكي يستمر طبيب في العمل لمدة 36 ساعة، وقوانين العمل لا تسمح بهذا».





وأوضح محمد أسامة: «هناك أطباء مقيمون، من محافظات أخري، ومن الممكن أن يستمر في المستشفى وينام بها ويكمل عمله في اليوم التالي»، مؤكدا: «لم يحدث أن الطبيب استمر في العمل 36 ساعة».





وقال محمد أسامة: «الطبيب أحمد، كان في منتهى الأخلاق والذكاء والأدب وصحي من النوم تعبان في بلده بالمحلة الكبري، وتم نقله إلى المستشفى بعد دخوله في غيبوبة ونزيف في المخ»، مضيفا: «تابعنا حالته مع أصدقاءه لتقديم المساعدة، وكان بينا كل الاحترام والود».









تعليق ناري من أحمد موسى عن زيادة نسبة الفقر في مصر









قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تقريرا خطيرا صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص نسبة الفقر في مصر.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «التقرير يتكلم بكل وضوح وشفافية عن ارتفاع نسبة الفقر في مصر، وهذا نتيجة للإصلاح الاقتصادي».





وأشار أحمد موسى إلى أن بعض الدول زادت نسبة الفقر 10% عندما حاولت إجراء إصلاحات اقتصادية، بينما في مصر زادت 4% فقط.





وأوضح أحمد موسى: «الحكومة تقول إن هذا يعتبر إنجازا في السيطرة علي نسبة الفقر»، مضيفا: «هذا التقرير حاكم للوزارات وكل الجهات في الدولة خلال الفترة المقبلة، وعليهم أن يتوجهوا إلى محافظات الصعيد، لأنها الأكثر فقرا، وعلى حالها منذ التسعينيات».





خبير اقتصادي: الدعم يجب أن يكون لفترة مؤقتة









قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه يجب أن يكون الدعم لفترة مؤقتة حتى يتم بناء المواطن.





وأضاف هشام إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تتحرك في بدائل متمثلة في معاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي والحد الأدني للأجور والمرتبات.





وأوضح هشام إبراهيم أنه كلما كانت قاعدة البيانات واضحة ومعروفة يسهل الأمر على وزارة التضامن.





وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أنه لا يوجد أي دولة تطبق الدعم مدى الحياة، معقبا: «مفيش حاجة اسمها الدعم دائما».









منتهى الأبوية.. أحمد موسى عن تحية الرئيس لـ هديل ماجد: لقطة اليوم بامتياز









علق الإعلامي أحمد موسى، على تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحدى متحديات الإعاقة، هديل ماجد، بعد غنائها لكوكب الشرق أم كلثوم، أغنية "مصر تتحدث عن نفسها"، وصعوده إلى خشبة المسرح لتحيتها.





وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «لقطة اليوم هديل ماجد، البنت المصرية اللي اتكلمت وغنت في مؤتمر الشباب والرئيس صعد إلي المسرح لتحيتها»، مضيفا: «لقطة مش موجودة غير في مصر، مفيش حد يقوم بهذه اللقطة غير الرئيس السيسي».





وواصل أحمد موسى: «بعد الفتاة ما غنت للسيدة أم كلثوم، الرئيس السيسي اصطحبها من المسرح إلى أحد المقاعد في الصف الأول»، مؤكدا: «لقطة اليوم بامتياز».



