ساندي وغلا أبرزهم.. خمس أطفال حققوا نجومية على منصات السوشيال ميديا

ظهر في الفترة الأخيرة عدد كبير من نجوم السوشيال ميديا، والذي أصبح لهم قاعدة جماهيرية كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، حتى أن شركات الإعلانات أصبحت تعتمد عليهم في كثير من الأوقات من أجل الترويج لمنتجاتهم، بسبب حضورهم وتأثيرهم القوي داخل المجتمع الشبابي في مصر.



ومع تطور تأثير هؤلاء الشباب في المجتمعات العربية والعالمية، والمصرية بشكل خاص، اقتحمت فئة جديدة مجال السوشيال ميديا، وهي فئة الأطفال، فأصبح هناك عدد كبير من الأطفال العرب والمصريين يشاركون جمهورهم العريض على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات وآراء تلقى إعجاب الكثيرين، ووصل حجم معجبينهم بالملايين.



وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأطفال الذين كان لهم الفرصة في تحقيق النجومية على منصات التواصل الاجتماعي محليا وعربيا.



الطفلة فريدة _ مصر



حققت الطفلة "فريدة"، شهرة كبيرة في الآونة الآخيرة، ونالت مقاطع الفيديو التي تُلتقط لها مع والدها ووالدتها انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت بدايتها عبر تطبيق "تيك توك".



الطفلة ساندي - مصر



حققت مقاطع فيديو الطفلة المصرية "ساندي"، التي تصورها لها جدتها، وتضعها على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وصفحة “ساندي شو”، انتشارًا كبيرًا.



الانتشار، والشهرة، التي حققتها "ساندي" ترجع إلى نقد الجمهور لسلوكياتها داخل مقاطع الفيديو، والتي تحثها عليها جدتها، حيث اتهم بعض المتابعين جدة ساندي بالقسوة والجحود في تعاملها مع الطفلة.



زياد _ فلسطين



الطفل الفلسطيني الذي لقب بـ "الطفل المعجزة"، نظرًا لأنه لم يتعدى الثلاثة أعوام ولكنه يتحدث خلال مقاطع الفيديو بشكل حماسي، ويوجه رسائل للعرب، ويعبر عن رأيه بشكل يفوق عمره بكثير.



عبد الرحمن الشهراني _ سعودي



طفل سعودي، أصبح من أشهر الوجوه على مواقع السوشيال ميديا، بسبب تعبيرات وجهه المختلفة، والتي استخدمت كـ كوميكس متداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



غلا الجسمي _ السعودية



الطفلة السعودية غلا الجسمي التي اشتهرت بأناقة أزيائها، وحصدت أكثر من مليون متابع على حسابها “إنستجرام”، بسبب ذلك، حيث تتابع الأمهات أزياء "غلا"، وأسلوبها العفوي، الذي تظهر به في المقاطع التي يلتقطها لها والدها.