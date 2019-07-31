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فن

بـ المايوه.. هازال كايا تؤكد حملها بصورة على البحر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:31 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشرت الفنانة التركية هازال كايا، صورة لها بملابس البحر، وهي حامل، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

وبارك متابعو هازال كايا على حملها.

واشتهرت هازال كايا، فى الوطن العربى باسم فريحه، بعد مسلسلها الذى حمل نفس الاسم .

وأوقفت النجمة التركية هازال كايا نشاطها الفني بسبب حملها بطفلها الأول، من زوجها علي آتاي، حيث إنها بالشهور الأخيرة من الحمل، وقررت التفرغ للأمومة والتحضير لاستقبال صغيرها.

وكانت هازال كايا قد أعلنت منذ فترة خبر حملها وكتبت من خلال حسابها على إنستجرام :" سعيدة جدًا للتصريح بهذا، كما سمعتم، نعم أنا حامل. طفلنا أكمل 11 أسبوعاً بالضبط. ولأن أول شهرين كان وضع الجنين حساسًا لم نعلن عن الخبر ولم نصرح بذلك. الفحص لأخير مر بشكل جيد جدًا وأردنا مشاركتكم فرحتنا " .

وتزوجت هازال كايا في فبراير الماضي من علي آتاي والذي يكبرها بأكثر من 14 عامًا .
بـ المايوه.. هازال كايا تؤكد حملها بصورة على البحر

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