السفير السعودي يرفع عدد تأشيرات حج الصحفيين إلى 100.. وتسليم الـ 40 الزيادة اليوم

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، أسامة النقلي، أبلغه باستجابة السفارة والسلطات السعودية، لطلب النقابة برفع عدد تأشيرات الحج المقدمة للنقابة، إلى 100 تأشيرة.
وتوجه النقيب بخالص شكره للسفير السعودي والسلطات السعودية على الاستجابة لمطالب النقابة .
وكانت النقابة قد حصلت الأسبوع الماضي على 60 تأشيرة لأعضائها ، وسيبدأ تسلم التأشيرات الـ40 الإضافية اليوم الاربعاء، وتوزيعها طبقا للقرعة التي تم إجراؤها بالنقابة ووفقا للقواعد التي وضعتها وأعلنتها لجنة الحج بها.