السفير السعودي يرفع عدد تأشيرات حج الصحفيين إلى 100.. وتسليم الـ 40 الزيادة اليوم

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، أسامة النقلي، أبلغه باستجابة السفارة والسلطات السعودية، لطلب النقابة برفع عدد تأشيرات الحج المقدمة للنقابة، إلى 100 تأشيرة.





وتوجه النقيب بخالص شكره للسفير السعودي والسلطات السعودية على الاستجابة لمطالب النقابة .



