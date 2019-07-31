4 ملايين و245 ألف جنيه مساعدات للمتضررين من حريق السوق القديم في شرم الشيخ

سلم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المساعدات المقدمة من المحافظة والمجتمع المدني ورجال الأعمال ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعية تنمية وتطوير السوق القديم بشرم الشيخ، إلى مستأجري المحلات المتضررة من الحريق الذي اندلع في السوق القديم أواخر مايو 2019.





جاء ذلك في احتفالية مسائية أقيمت بالسوق القديم بشرم الشيخ، بحضور نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، ومحمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة ورئيس لجنة دراسة حالات التضرر، ومحمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير عام التضامن الاجتماعي، وممثلي جمعية تنمية وتطوير السوق، والمتضررين.





وأكد اللواء محمود عيسي، رئيس لجنة دراسة حالات التضرر أنه تم إجراء دراسة فنية ومالية واجتماعية بمعرفة أعضاء اللجنة طبقا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء، موضحا أن عدد المتضررين من احتراق محلاتهم بلغ 46.



