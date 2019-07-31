كوريا الشمالية تطلق مقذوفات على الساحل الشرقي لـ سول

أكدت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن جارتها الشمالية أطلقت بالفعل مقذوفات من شبه جزيرة هودو في مقاطعة هامجيونج الجنوبية على الساحل الشرقي للبلاد.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية، عن الهيئة، قولها إن قوات الجيش تراقب الموقف في حالة إطلاق قذائف إضافية.



وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات عديدة غير محددة.



وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد أشرف الجمعة الماضية على إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة.



وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.