ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق مقذوفات على الساحل الشرقي لـ سول

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:34 ص
كوريا الشمالية تطلق
كوريا الشمالية تطلق مقذوفات على الساحل الشرقي لـ سول
أ ش أ
أكدت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن جارتها الشمالية أطلقت بالفعل مقذوفات من شبه جزيرة هودو في مقاطعة هامجيونج الجنوبية على الساحل الشرقي للبلاد.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية، عن الهيئة، قولها إن قوات الجيش تراقب الموقف في حالة إطلاق قذائف إضافية.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات عديدة غير محددة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد أشرف الجمعة الماضية على إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة.

وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.

ترشيحاتنا

الأهلي يعلن قيمة صفقة محمود متولي.. وبروتوكول تعاون مع الدراويش

بالـ هوت شورت.. فتاة ترقص بجوار كاظم الساهر وهو يغني قولي أحبك.. فيديو

شاهد.. كيف تخطى أوناجم صفقة الزمالك المنتظرة دفاع الأهلي

نشرة الفن.. هاني شاكر يهاجم محمد رمضان.. والجمهور يسخر من محمود العسيلي بعد خطوبته

تعليق ناري من أحمد موسى عن زيادة نسبة الفقر في مصر.. فيديو

رقم مميز لنا.. الأهلي: أنهينا صفقة محمود متولي بهذا المبلغ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد

شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد