نائب محافظ الوادي الجديد: التوسع في الأنشطة العلمية والثقافية بجميع المدارس ضرورة

أكدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، ضرورة التوسع في الأنشطة العلمية والثقافية بجميع المدارس حتى يمكن مساعدة الطلاب في الاعتماد على أنفسهم في البحث والتأمل والاكتشاف للتوصل إلى الإبداع .





جاء ذلك خلال تفقدها مخيم "جنون العلوم" المقام بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا في مدينة الخارجة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية التي تنفذها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستثمار الإجازة لإكساب الطلاب بعض المهارات التي تعمل على تنمية قدراتهم الخاصة سواء البدنية أو الثقافية أو الفنية.





وشهدت حنان مجدي خلال تفقدها بعض التجارب العلمية للطلاب المشاركين بالمخيم الذي يمتد لمدة 3 أيام ، حيث أشادت بالمستوى التعليمي لهم ، مؤكدة دعم محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المستمر لمثل هذه النماذج من الطلاب لخلق جيل جديد يسهم في تطوير البحث العلمي لمواكبه الطفرة التكنولوجية بمختلف المجالات .



