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أخبار البلد

تعرف على موعد عقد جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:41 ص
صدى البلد
حمادة خطاب
تعقد النقابة العامة للمحامين جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، السبت المقبل الموافق 3 أغسطس، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وقالت النقابة العامة للمحامين، إن الجلسة تعقد بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا.

وأشار الى أنه يتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

وشددت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.

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