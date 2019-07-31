احم نفسك من الأمراض.. 6 طرق لـ تنظيف الجسم من السموم

يحتاج الجسم إلى التخلص من السموم ليحمى نفسه من الكثير من المشاكل الصحية فهل لاحظت بعض أعراض تراكم السموم في جسمك وتريد التخلص منها طبيعيا؛ إليك أطعمة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي للتخلص من السموم وحرق الدهون، يقدمها موقع "هيلث لاين" الطبي.





-الليمون .. يساعد على تحفيز وظيفة الجهاز الهضمي والقضاء على السموم من الجسم و يعمل فيتامين C الموجود في الليمون كمضاد للأكسدة الطبيعية.





-افوكادو ...مليء بالدهون غير المشبعة والخصائص المضادة للالتهابات والتى يمكن أن تساعد في الحد من الالتهابات في الجسم.





-خضروات ذات اوراق داكنة .. تحتوي على الكلوروفيل الذي يزيل السموم من الجسم وهناك العديد من الطرق لإدخال الخضروات المورقة في نظامك الغذائي.





-زنجبيل.. يساعد على تطهير الجسم عن طريق تحفيز الهضم والدورة الدموية، ويساعد على تخليص الجسم من السموم المتراكمة في القولون والكبد والأعضاء الأخرى.





-التفاح .. يحتوي أيضا على العديد من مكونات إزالة السموم الأخرى مثل الألياف والفيتامينات والمعادن.



