النساء أكثر عرضة له.. عوامل تزيد من إصابتك بالصداع النصفي

يسبب الصداع النصفي ألمًا شديدًا في الرأس، أو إحساسًا بنبض فيه، وعادة ما يكون الألم على جانب واحد منه.
وهناك عدة عوامل تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي ، بما في ذلك:
1- تاريخ العائلة المرضي
إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابا بالصداع النصفي ، فبإمكان المرض أن يتطور لديك وراثيا.
2- العمر
يمكن أن يبدأ الصداع النصفي في أي عمر ، على الرغم من أنه يحدث غالبًا أثناء فترة المراهقة، إلا ان الصداع النصفي يميل الالم عند حدوثه إلى اعلى حد له خلال الثلاثينيات من العمر ، وتصبح تدريجيًا أقل حدة وأقل تكرارًا في العقود التالية.
3- الجنس
النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي 3 مرات من الرجال.
4- التغيرات الهرمونية
بالنسبة للنساء المصابات بالصداع النصفي ، قد يبدأ الصداع قبل فترة الحيض أو بفترة وجيزة. قد تتغير أيضًا أثناء الحمل أو انقطاع الطمث. ويتحسن الوضع بشكل عام بعد انقطاع الطمث.
وهناك عدة عوامل تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي ، بما في ذلك:
1- تاريخ العائلة المرضي
إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابا بالصداع النصفي ، فبإمكان المرض أن يتطور لديك وراثيا.
2- العمر
يمكن أن يبدأ الصداع النصفي في أي عمر ، على الرغم من أنه يحدث غالبًا أثناء فترة المراهقة، إلا ان الصداع النصفي يميل الالم عند حدوثه إلى اعلى حد له خلال الثلاثينيات من العمر ، وتصبح تدريجيًا أقل حدة وأقل تكرارًا في العقود التالية.
3- الجنس
النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي 3 مرات من الرجال.
4- التغيرات الهرمونية
بالنسبة للنساء المصابات بالصداع النصفي ، قد يبدأ الصداع قبل فترة الحيض أو بفترة وجيزة. قد تتغير أيضًا أثناء الحمل أو انقطاع الطمث. ويتحسن الوضع بشكل عام بعد انقطاع الطمث.