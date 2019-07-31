إف سي مصر يضم أحمد الشيخ لمدة 3 مواسم

نجح مسئولو إف سي مصر الصاعد حديثا للدورى الممتاز ، في اتمام التعاقد مع اللاعب ، أحمد الشيخ لاعب الاتحاد السكندري، لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر ،لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد من الدورى الممتاز .





وتمت الصفقة بعد الاتفاق علي كافة التفاصيل المادية ، وبناء علي طلب المدير الفنى لاعجابه الشديد باللاعب ،وثقته في قدراته الفنيه حيث إنه يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن والأيسر، مما يجعله اضافة للخط الامامى للفريق، لتدعيم صفوف الفريق في أول ظهر بالدورى الممتاز .



