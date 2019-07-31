سعياً للصعود للممتاز.. بني سويف يجدد عقد هدافه لـ موسمين

أقنع مجلس إدارة نادي بني سويف بقيادة علي محمد سليم، كريم أشرف مهاجم الفريق وهدافه، للبقاء في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.



وقال محمد الواضح عضو مجلس إدارة بني سويف إنه تم التجديد للاعب كريم أشرف لمدة موسمين، بعد الاتفاق معه على المقابل المادي، ورحب اللاعب بتجديد عقده، سعيا لتحقيق هدف الصعود مع الفريق للدوري الممتاز.



ووقع كريم أشرف عقود التجديد في حضور محمد الواضح عضو المجلس، ومحمد أبو السعود المدير الإداري للفريق.



ويعد كريم أشرف من أبرز المهاجمين بـ"الممتاز ب" وقاد فريقه بشكل مميز خلال الفترة الماضية، وسجل ١١ هدفا مع فريقه ، مما دفع الإدارة لتجديد عقده، خاصة وأنه يتبقى له موسم واحد مع النادي.