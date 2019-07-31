ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعياً للصعود للممتاز.. بني سويف يجدد عقد هدافه لـ موسمين

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:49 ص
صدى البلد
كتب مالك خالد
أقنع مجلس إدارة نادي بني سويف بقيادة علي محمد سليم، كريم أشرف مهاجم الفريق وهدافه، للبقاء في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد الواضح عضو مجلس إدارة بني سويف إنه تم التجديد للاعب كريم أشرف لمدة موسمين، بعد الاتفاق معه على المقابل المادي، ورحب اللاعب بتجديد عقده، سعيا لتحقيق هدف الصعود مع الفريق للدوري الممتاز.

ووقع كريم أشرف عقود التجديد في حضور محمد الواضح عضو المجلس، ومحمد أبو السعود المدير الإداري للفريق.

ويعد كريم أشرف من أبرز المهاجمين بـ"الممتاز ب" وقاد فريقه بشكل مميز خلال الفترة الماضية، وسجل ١١ هدفا مع فريقه ، مما دفع الإدارة لتجديد عقده، خاصة وأنه يتبقى له موسم واحد مع النادي.

ترشيحاتنا

غدًا فتح باب التحويل للطلاب بين التربية والتعليم والأزهر

قبل أن يتحول لكابوس.. انسفى الكرش بأسرع 3 مشروبات

مجدى قفشة يوقع لـ الأهلي 5 سنوات .. وغدا الإعلان الرسمي عن الصفقة

بعد كشف المخطط الاستخباراتي الإيراني.. أول تحرك من السعودية في العراق

في أول ظهور لها بعد الولادة.. جنات تحيي حفلاً لـ شركة محمول.. صور

الدكتور محمد غنيم: معظم المتهمين في قضية مقتل النائب العام ينتمون لجامعة الأزهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد

شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد