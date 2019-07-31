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فن

نائب أردني يهاجم ديانا كرزون بسبب الفستان الشفاف..فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:25 ص
صدى البلد
سمر سعد
تعرضت الفنانة ديانا كرزون لهجوم كبير بسبب ارتدائها فستانا شفافا  فى حفلها الأخير بمهرجان جرش الذي اختتم أعماله منذ ايام.

ووصفها البعض بأنها أرادت أن تلفت الأنظار لها وتقلد الفنانة رانيا يوسف عندما ارتدت فستان المايوه فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولي بدورته الأخيرة .

كما تعرضت ديانا لهجوم كبير من النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي الذي طالب في تصريحات صحفية بأخذ مواقف حازمة بسبب ما سماه "تجاوز على قيم وعادات المجتمع الاردني المحافظ".

مؤكدا أنه لا يجب السكوت على الملابس شبه العارية التي ظهرت بها على المسرح"، خاتمًا كلامه بالقول: "جهنّم وراها" قاصدًا بذلك كرزون.

وتجاهلت ديانا الرد على النائب وقامت بنشر عدد من الفيديوهات من حفل جرش عبر صفحتها على إنستجرام.

يذكر أن ديانا كرزون ارتدت فستانا شفافًا ومبطنًا ولكنه كان بلون الجسم وأظهر مفاتن جسدها.


نائب أردني يهاجم ديانا كرزون بسبب الفستان الشفاف..فيديو
نائب أردني يهاجم ديانا كرزون بسبب الفستان الشفاف..فيديو
نائب أردني يهاجم ديانا كرزون بسبب الفستان الشفاف..فيديو

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