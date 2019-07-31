محمود متولي يكشف عن أسباب انضمامه لـ الأهلي.. و90 دقيقة فاصلة في رحلة بزوغ نجمه

كشف محمود متولي، مدافع فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي الجديد، عن المباراة الفاصلة في مشواره الكروي والتي كانت امام النادي الاهلي.





وقال محمود متولي في تصريحات تلفزيونية:" "كانت بدايتي مع الناشئين تحت 18 عامًا تحت قيادة أحمد فكري حين لعبت 90 دقيقة فاصلة في مسيرتي أمام الأهلي في ستاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيري كبير".





وأضاف محمود متولي: "أديت مباراة جيدة ولعبت في مركز الليبرو، تلك المباراة كانت الأفضل لي في ذلك الموسم ومهّدت إلى انضمامي لمنتخب مصر للشباب وتصعيدي إلى الفريق الأول بعد 8 أعوام مع فريق الناشئين".





وعن اسباب انضمامه للاهلي قال محمود متولي: "رفضت العروض الأخرى لأسباب كثيرة، خاصةً أن أي لاعب يتأثر بالظروف الخارجية المحيطة، وتعاملت جيدا مع منظومة ومؤسسة وليس شخص معين، ورأيت نفسيا أنني سأصبح مؤهلا" .





واستطرد محمود متولي: "السبب الثاني وراء تضحيتي بالكثير من أجل الأهلي هو أنني لا أبحث عن الماديات بقدر تطلعي إلى بزوغ نجمي في الملاعب ومزاملة لاعبين بنفس العقلية والتفكير، وهذا ما وجدته في الأهلي".



