سيد عبد الحفيظ: لا أفضل الحديث عن كهربا ومجدي قفشة ليس في فريقي.. فيديو

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، على مستوى محمود عبدالمنعم كهربا، المحترف في فريق أفيس البرتغالي.





وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية إن محمود كهربا لاعب مميز جدًا ولكني لا أفضل الحديث عن لاعب لا يتواجد في فريقي، كذلك الحال مجدي قفشة".





وأضاف سيد عبد الحفيظ: "لدينا قائمة افريقية سيتم حسم أمرها اليوم ، لان التسجيل فيها سيغلق مساءً، ولكن بعد ذلك ستكون هناك القائمة المحلية وهذه ممتدة".





واكمل سيد عبد الحفيظ،:" كل الأمور المتعلقة بالقائمة الأفريقية والمحلية خاص بالجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي فقط".



