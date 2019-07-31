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محافظات

خالد فودة يبحث إسراع إجراءات تقنين الأراضي الزراعية في طور سيناء

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:46 ص
خالد فودة يبحث إسراع
خالد فودة يبحث إسراع إجراءات تقنين الأراضي الزراعية في طور
ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد حلمي، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بناء على دعوة منه، لبحث سبل الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين والاعتداد بملكية الأراضي الزراعية في طور سيناء.

وتعاين لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حاليا، الحالات المطلوب تقنينها، حيث أكد اللواء محمد حلمي أنها ستستمر في عملها حتي تتم انهاء جميع الاجراءات في اول سبتمبر 2019.

حضر اللقاء اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للاعلام، واحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس سمير النجار، مدير عام مديرية الزراعة بجنوب سيناء، وبحضور النائب نور سلامة، عضو مجلس النواب.

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