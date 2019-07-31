خالد فودة يبحث إسراع إجراءات تقنين الأراضي الزراعية في طور سيناء

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد حلمي، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بناء على دعوة منه، لبحث سبل الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين والاعتداد بملكية الأراضي الزراعية في طور سيناء.





وتعاين لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حاليا، الحالات المطلوب تقنينها، حيث أكد اللواء محمد حلمي أنها ستستمر في عملها حتي تتم انهاء جميع الاجراءات في اول سبتمبر 2019.



