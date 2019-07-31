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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك 31 يوليو؟

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:27 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 31 يوليو، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 31 يوليو فإن ذلك يعني أنك محب للحياة وللتميز، وتبحث عن تحقيق اتزانك النفسي بأفكار واضحة.. أنت أيضا محب جدا للنظام وتحتاج دائما للعمل طوال الوقت.

نصيحة:

يحمل لك هذا العام تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

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